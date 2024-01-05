الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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البرغوثي: صمود الشعب الفلسطيني أفشل الحرب الإسرائيلية على غزة

غزة
غزة

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إن الولايات المتحدة هي أكثر دولة تتدخل في كل دول العالم، لافتًا إلى أن أمريكا تنشر أكثر من 70 قاعدة عسكرية على مستوى العالم دون وجه حق.

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الولايات المتحدة لديها ازدواجية في المواقف

وأكد "البرغوثي" خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لديها ازدواجية في المواقف بشأن التعامل مع القضية الفلسطينية، قائلاً: "لا أضع آمالاً على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة".

وشدد البرغوثي على أنه يجب "على الولايات المتحدة إجبار إسرائيل من أجل وقف العدوان"، مؤكدًا أن صمود الشعب الفلسطيني أفشل العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين إيجابي

كما أشار الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إلى أن الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين إيجابي، وبناء وضمانة حقيقية لوقف التهجير.

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