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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 15 مجزرة ضحيتها 162 شهيدًا في 24 ساعة

وزارة الصحة في قطاع
وزارة الصحة في قطاع غزة

ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 15 مجزرة في القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، راح ضحيتها 162 شهيدًا وأصيب فيها 296 شخصًا. 

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضافت الوزارة - في بيان صحفي - أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 22 ألفا و600 شهيد، 57 ألفا و910 مصابين، وذلك منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وكان المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة قال - في مؤتمر صحفي أمس - إن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء، مشيرًا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية الفلسطينية أدت إلى استشهاد 326 كادرًا صحيًا وتدمير 121 سيارة إسعاف. 

وأكد القدرة تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف 150 مؤسسة صحية، وخروج 30 مستشفى و53 مركزا صحيًا عن الخدمة في جميع مناطق القطاع.

وطالب القدرة المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لحماية المستشفيات في جنوب قطاع غزة وتأمين وصول الجرحى والمرضى إليها وضمان عدم تكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي فيها.

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