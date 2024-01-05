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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حركة فتح: إسرائيل لديها أوهام لاحتلال غزة ما بعد العدوان

المتحدث باسم حركة
المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة

أكد المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، رفض كافة المقترحات الإسرائيلية والأمريكية لإدارة غزة ما بعد الحرب، مستنكرا في الوقت نفسه الصمت الدولي على الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.            

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال عبد الفتاح ـ في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الجمعة ـ إن "كافة المقترحات لإدارة غزة ما بعد العدوان المستمر منذ 3 أشهر مجرد أوهام لأن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة الوحيدة عن هذا الملف وتقرير مصير شعبها". 

وحمل المتحدث باسم حركة فتح، المجتمع الدولي المسؤولية عن توسيع نطاق العدوان على الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب عدم اتخاذه حتى هذه اللحظة أي إجراءات أو خطوات عملية حقيقية لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. 

وأضاف عبد الفتاح، "نحن مؤمنون تماما بأن هذا الاحتلال سينتهي والعدوان سيتوقف وليس أمام إسرائيل والعالم أجمع إلا الإعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أهمية توافق كافة القوى السياسية مع السلطة الفلسطينية في إدارة البلاد ما بعد الحرب من باب المسؤولية الجماعية في مواجهة هذا العدوان.

وأشاد المتحدث باسم حركة فتح، بالجهود المصرية المبذولة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، مستنكرا في الوقت نفسه كافة الاستهدافات والجرائم الإسرائيلية التي تسفر عن قتل وتشريد الأطفال في غزة.

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