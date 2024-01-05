غدًا.. استكمال مُحاكمة مُتهم بحيازة المُخدرات في القطامية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، غدًا السبت، مُحاكمة عامل بتهمة حيازة هيروين وحشيش للتعاطي وسلاح أبيض، وستُخصص الجلسة للمرافعة.

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صدر القرار برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

وإحالة نيابة القاهرة الجديدة عامل بتهمة حيازة هيروين وحشيش للتعاطي وسلاح أبيض في منطقة القطامية إلى محكمة الجنايات.

وقال شاهد الإثبات، إنه ورد إليه بلاغا من مصادره السرية بقيام المتهم بحيازة مخدرات، وعندما توجه إليه أبصره ممسكا بسيجارة مشتعلة ينبعث منها دخان كثيف اشتم منه رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته سلاح أبيض "كتر" ولفافات لجوهر الهيروين المخدر.

وبمواجهته أقر باحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته والسيجارة بقصد التعاطي.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة إيهاب.ع وخالد.ع بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهما بالتعدي عللى طليقة الأول وإحداث عاهة مستديمة بها في البساتين.

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.

وبحضور الأستاذ إسلام طاحون وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين إيهاب.ع وخالد.ع أنهما في يوم 17 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحدثا جرحاً بالمجني عليها رشا.م مع سبق الإصرار.

وجاء ذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم على التعدي عليها وأعدا لذلك الأداة محل الاتهام الثاني.

وما أن ظفرا بها حتى قيد الثاني وثاقها وانهال عليها الأول ضرباً بتلك الأداء فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها عشرون بالمائة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمُتهمين أن الأول أحرز والثاني حازأدارة "شفرة كتر" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من القانون أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.

وشهدت الشاهدة الأولى "المجني عليها" بأنه وعلى اثر خلافات سابقة بينها وبين المتهم الأول "طليقها" فوجئت بحضوره والمتهم الثاني صديقه والشاهد الثاني "صاحب العقار" الذي تقطن به وما إن فتحت لهم باب الشقة ودلفوا إليها حتى قام المتهم الأول بضربها بيده فأسقطها ارضاً.

وأثناء ذلك قام المتهم الثاني بتكتيفها من الخلف حيال قيام المتهم الأول بضربها بيده على وجهها، ثم أخرج "كتر" من جيبه وضربها به ضربات عديدة على وجهها فأحدث بها إصابات فوق عينها اليمنى واليسرى وفي وجهها حتى أنفها وعلى رأسها.

وأشارت إلى أن الشاهد الثاني حاول الدفاع عنها إلا أن المتهم الأول دفعه فأسقطه أرضاً، وما إن تمكنت من الفكاك من يد المتهم الثاني وأمام صراخها واستغاتها بالقرب من باب الشقة تجمع الجيران وتمكنوا من إنقاذها.

وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة الشاهدة الأولى (المجني عليها) بالرأس والوجه والأنف قطعية معاصرة لتاريخ الواقعة، ويجوز حصولها من كتر وفق التصوير الوارد وقد تخلف لديها من جراء إصابتها التشوه الحاصل بالوجه وإدرار دمعي مستمر مما تعتبر عاهة مستيمة تقدر نسبتها بحوالي 20 %.