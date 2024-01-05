الاوقاف تناقش الصحة الانجابية وحق الطفل بالإسكندرية



انطلقت اليوم الجمعه قافلة دعوية من مسجد جبر بإدارة أوقاف وسط بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل الوزارة و الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة والشيخ محمد أبو زيد مدير إدارة أوقاف وسط، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف وتحت اشراف وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية .

وقبل انطلاق القافلة عقدت مقرأة قرآنية الائمة ثم ابتهالات دينية ثم مجلس للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم انطلقت القافلة لأداء خطبة الجمعة بمسجد إدارة وسط.

وقد أدى الشيخ سلامة خطبة الجمعة بمسجد القصبجي تحت عنوان "الصحة الانجابية.. بين حق الوالدين و حق الطفل".

وقد شهد فاعليات مقرأة الجمهور التي عقدت بالمسجد عقب صلاة الجمعة واشاد فضيلته بما رأه من حرص الرواد على حضور المقرأة وتعلم أحكام الكتاب العزيز.

جدير بالذكر أن قد قام بجولة مرورية قبل صلاة الجمعة تفقد خلالها جاهزية المساجد والعاملين بها لاستقبال وفود الرحمن لصلاة الجمعه والأنشطة التى تقام بالمساجد دعويا واجتماعيا وشدد على استقبال الجمهور بكل احترام وحفاوة فهم ضيوف الرحمن وشرف لنا خدمه بيوت الرحمن وضيوف الرحمن.

وفي إطار سعي الوزارة لعمارة بيوت الله عزوجل وتشيدها افتتحت المديرية اليوم مسجد الإخلاص التابع لادارة أوقاف برج العرب وقد القى خطبة الافتتاح د. حسن عبدالله مدير عام الادارة.

هذا وقد أدى الائمة خطبة الجمعة مع الالتزام بموضوع الخطبة ووقتها.