غدا.. محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى هشام حطب ضد وزير الرياضة

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، غدا السبت، الدعوى المستعجلة التي أقامها المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية السابق، بوقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1730 لسنة 2023 بوقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية.

كما تطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرارات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادرة بتاريخ 26/12/2023 بوقف المدعي الأول لحين عرض أمره على الجمعية العمومية وبوقف تنفيذ القرار الصادر بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية المحدد لها يوم 13/1/2024.

واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، والقائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبيّة المصرية.

وتأتي هذه الدعوى ضمن سلسلة دعاوى رفعها حطب ضد وزير الرياضة، بعد قرار الأخير إيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، ودعوتهما إلى الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية لسحب الثقة من حطب.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أصدر قراراً بإيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب والمدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الوقائع والمخالفات المالية التي شابت القائمين على الاتحاد، والتي تم رصدها من خلال لجان التفتيش بوزارة الشباب والرياضة والجهات الرقابية المعنية، بناء على أعمال التفتيش المالي والإدارى والقانوني التي تمت في ضوء العديد من الشكاوى والبلاغات التي تلقتها الوزارة في هذا الشأن.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد تلقت العديد من الشكاوى والبلاغات حول مخالفات مالية ارتكبها مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، والتي شملت استغلال النفوذ، وصرف مبالغ مالية دون وجه حق، وتوقيع عقود غير قانونية.

وتضمن القرار تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد المصري للفروسية برئاسة الدكتور أحمد الخولي، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونفى الاتحاد المصري للفروسية جميع المخالفات المالية التي نسبت إليه، مؤكدًا أنه قام بتقديم كافة المستندات التي تثبت سلامة موقفه المالي للجهات الرقابية.

وقال الاتحاد في بيان له: "إن القرارات الإدارية الصادرة من وزارة الشباب والرياضة مخالفة للائحة المالية للاتحاد، وأنها تهدف إلى تصفية الاتحاد وإحلال مجلس إدارة جديد محله."

كما علق المهندس هشام حطب، رئيس الاتحاد المصري للفروسية، على قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف الاتحاد المصري للفروسية، مؤكدا خلو اللائحة المالية مما أصدره قرار الوزير مما يجعل القرار مشوبا بالبطلان.

وقال "حطب" إنه لابد من إعطاء مهلة لا تقل عن 30 يوما لقيام الاتحاد المصري للفروسية بالرد على قرار الوزير، لافتا إلى أن كان يعلم من 14 يوما من الشهر الجاري بقرار وزير الشباب والرياضة.

كما أكد أن وزير الشباب والرياضة ضغط على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية لعدم الحضور لسحب الثقة، مبينا أن اللجان التي حضرت بدأت العمل ومازالت تقوم بدورها حتى الآن.

وشدد حطب، على أنه لا يوجد سند قانوني أو خطأ اعتمد عليه وزير الشباب والرياضة ليتم إقالته، لافتا إلى أن القانون ينص على أن يتم عرض المخالفات على رئيس اتحاد الفروسية ويتم الرد خلال 30 يوما.

وأوضح حطب، أن اللائحة تنص على أن يقوم المدير التنفيذي والمالي لاتحاد الفروسية بتيسير الأعمال في حالة خلو مناصب الأعضاء، مبينا أن القانون واللوائح تحمي رئيس الاتحاد المصري للفروسية.