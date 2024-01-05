أنشيلوتي يكشف تفاصيل إصابة كروس ويعلن موقفه من المشاركة في كأس الملك

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد موقف توني كروس لاعب الفريق الأول للملكي، من المشاركة في المباراة القادمة بدور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

أنشيلوتي يكشف موقف كروس من المشاركة أمام أراندينا

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد و أراندينا: " توني كروس تعرض لإصابة بسيطة في كاحله ولذلك لم يشترك في التدريبات ولن يسافر ليلعب المباراة بالإضافة إلى أوريلين تشواميني وفينيسيوس جونيور وفيرلاند ميندي لكن سيكون جاهزا لبطولة السوبر".

وواصل أنشيلوتي: "من الممكن أن يشترك أردا جولر في المباراة المقبلة ضد أراندينا".

ريال مدريد و كأس ملك إسبانيا

ويعد ريال مدريد هو بطل النسخة السابقة من كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أوساسونا في النهائي بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن ريال مدريد لم يتمكن من التتويج بكأس ملك إسبانيا مرتين على التوالي منذ موسم 1974-1975.