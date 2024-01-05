الجزيرة الإماراتي يعلن رادوي مدرباً للفريق

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي اليوم الجمعة، عن تولي الروماني ميريل رادوي مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

رادوي مدرباً لـ الجزيرة الإماراتي

وقال نادي الجزيرة الإماراتي عبر صفحته الرسمية: “شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم تتعاقد مع الروماني ميريل رادوي لتدريب الفريق لمدة عام ونصف”.

يذكر أن اقال الجزيرة الإماراتي المدرب فرانك دي بور من منصب المدير الفني، بعد تراجع النتائج في الدوري والخروج من كأس رابطة الأندية الإماراتية أمام الوحدة في ديسمبر ليتولى مساعده بوب دي كليرك تدريب الفريق مؤقتا.

ترتيب الجزيرة الإماراتي في الدوري

ويحتل الجزيرة الإماراتي المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإماراتي، برصيد 20 نقطة متقدما بأربع نقاط على البطائح سابع الترتيب.