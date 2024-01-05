الجمعة 05 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فودين يفوز بجائزة لاعب الشهر في مانشستر سيتي

فيل فودين لاعب مانشستر
فيل فودين لاعب مانشستر سيتي

حصد اللاعب الشاب فيل فودين جائزة لاعب الشهر، اليوم الجمعة، بعدما أعلن مانشستر عن افضل لاعب لشهر ديسمبر.

 

فودين يفوز بجائزة لاعب الشهر بمانشستر سيتي

وتمكن فودين من حصد جائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر من العام الماضي 2023، بعدما دخل في منافسة مع كلا من جوليان ألفاريز و برناردو سيلفا.

 

وحصد فودين جائزة لاعب الشهر بتصويت جماهير مانشستر سيتي، بعد حصر التصويت من خلال الحسابات الرسمية للنادي عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

 

أرقام فودين خلال الشهر الأخير مع مانشستر سيتي

وقدم فيل فودين  مستويات رائعة مما جعله أحد أهم لاعبي تشكيل بيب جوارديولا.

 

سجل الدولي الإنجليزي فودين هدفين وصنع 3 ليساعد سيتي في التتويج بكأس العالم للأندية والاقتراب من الصدارة في الدوري.

 

كانت أول مساهماته عندما قدم تمريرة حاسمة لـ جاك جريليش في التعادل 2-2 أمام كريستال بالاس في الدوري.

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