الليلة لا تشبه البارحة.. سعر الذهب يزيد عن أمس

الزواج خارج نطاق الجرامات

سجلت أسعارالمشغولات الذهبية، حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الجمعة 5 يناير 2024، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 3200 جنيه، وسط توقعات بتغير الأسعار فى مصر خلال الساعات القليلة الماضية.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3657 جنيها.

عيار 21 يسجل 3200 جنيه.

عيار 18 يسجل 2743 جنيها.

عيار 14 يسجل 2311 جنيها.

الجنيه الذهب 25600 جنيه.

الذهب وشهادة 27%

ويتجه جزء كبير من المشترين للشهادات لتوفير عائد ثابت بشكل دورى، ولكن هناك جزء آخر سيتجه إلى تحويل أمواله إلى الذهب بهدف حفظ قيمة أمواله من مخاطر التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وشهد الذهب خلال العامين الماضيين أنه أفضل استثمار وأفضل وسيلة للحفاظ على قيمة العملة، فى عام 2022 ارتفع سعر الذهب بمقدار 852 جنيها للجرام عيار 21 وبنسبة ارتفاع 106.7%، وفى عام 2023 ارتفع الذهب بمقدار 1480 جنيها للجرام وبنسبة ارتفاع 87.5%، وفق جولد بيليون.

وأوضح التحليل الفنى أن شهادات الـ 27% الجديدة ستقلل من حصة الذهب من السيولة النقدية التي سيتم ضخها في الأسواق، ولكن في النهاية كل من لا يهتم بالحصول على عائد منتظم ودورى من أمواله سيتجه إلى الذهب لحفظ قيمة نقوده.

مدة الشهادات عام واحد فقط ويصل العائد على الشهادة الأولى 27% يصرف في نهاية السنة (يضاف العائد على أصل مبلغ الشهادة في نهاية السنة). ويصل العائد على الشهادة الثانية إلى 23.5% ويتم صرف العائد بشكل شهرى.

الحد الأدنى لشراء الشهادات 1000 جنيه ومضاعفتها بدون حد أقصى، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، كما يمكن الاقتراض بضمانها ويمكن اصدار بطاقات ائتمانية بضمان هذه الشهادات، كما يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر.

يتجه مؤشر الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ يوليو 2023، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل الأميركية، أظهرت بيانات أمس الخميس تراجع عدد الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع، وأن أرباب العمل في القطاع الخاص عينوا عددا أكبر من العاملين مما كان متوقعا في ديسمبر.

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي عقد يومي 12 و13 ديسمبر إحساسا متزايدا بين صناع السياسات بأن التضخم أصبح تحت السيطرة، لكنهم أشاروا إلى درجة عالية من الضبابية حول توقعات خفض الفائدة.

يقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

أظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي تراجع رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة، إذ تتوقع الأسواق الآن فرصة نسبتها 65 بالمئة لخفض الفائدة بحلول مارس، مقارنة مع 90 بالمئة قبل أسبوع.

يترقب المستثمرون تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي يصدر في وقت لاحق اليوم بحثا عن مزيد من المؤشرات.