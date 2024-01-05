مي عمر أنثى قوية وطفلة شقية تلهو بالبالونات المضيئة.. شاهد

اعتادت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر “إنستجرام”.



بدت مي عمر بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بلوفر باللون الأسود وعليه جاكيت جينز ونسقت عليه ميني جيب باللون اللبني، مزينًا بالأزرار الذهبية من الأمام، فيما انتعلت هاف بوت مسطحًا مزينًا بحبات الكريستال.

وفضلت لم خصلات شعرها للوراء، وزينته بتوكه طوق مبطنة، ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

مي عمر

مي عمر:

مي عمر من مواليد 10 أكتوبر 1988، ممثلة مصرية، تخرجت في قسم الصحافة والإعلام في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدأت التمثيل من خلال مشاركتها في بطولة “حكاية حياة”، الذي تبعته في العام التالي “كلام على ورق”، ثم مسلسل “الأسطورة”، الذي كان من إخراج زوجها محمد سامي.

حياتها.. دراستها:

التحقت مي عمر بكلية الإعلام قسم الصحافة بالجامعة الأمريكية، وقامت بعمل دراسات في المسرح. وكانت أحبت التمثيل منذ أيام المدرسة، إلا أن أهلها رفضوا ذلك خوفًا عليها. بدأت التمثيل من خلال أدوار بمسرح الجامعة الأمريكية. وقررت إخفاء فكرة حبها للتمثيل عن عائلتها خوفًا من أن يشعروا بصدمة، وكان هناك عدد قليل من أصدقائها على علم بذلك.

بدايتها الفنية:

اتجهت في بادئ الأمر لمجال الإنتاج، إلا أنها لم تشعر بالراحة فيه.

واتجهت بعد ذلك نحو الإخراج، فقامت بإخراج فيديو كليب للفنانة رولا سعد، ولكنها قالت إنها لم تشعر بالارتياح أيضًا. وقد شعرت أن حبها للوقوف أمام الكاميرا يزداد يومًا بعد يوم، فقررت وقتها أن تتناقش مع زوجها في رغبتها في خوض مجال التمثيل، الذي طلب منها أن تمثل أمامه أولًا حتى يتأكد من امتلاكها الموهبة.

قامت باستعدادات كثيرة للوقوف أمام الكاميرا، فبدأت أولًا بدراسة التمثيل مع مروة جبريل، وذلك بصحبة زوجها الذي ساعدها كثيرًا، ثم خضعت لاختبارات عدة اجتازتها بنجاح.

وأتاح لها زوجها المخرج محمد سامي الفرصة للظهور الأول، وذلك من خلال تقديم دور «ولاء» في مسلسل “حكاية حياة” مع غادة عبد الرازق، وكان زوجها هو مخرج المسلسل، ثم رشحها مرة أخرى للعمل في مسلسل كلام على ورق مع هيفاء وهبي، وهو من إخراجه أيضًا.

قدمت أول أدوارها في الدراما بعيدًا عن زوجها محمد سامي من خلال مسلسل “حالة عشق” مع المخرج إبراهيم فخر، الذي رشحها للدور. وخاضت أول تجربة لها في المسرح من خلال مسرحية “بابا جاب موز” من إخراج الفنان أشرف زكي، الذي رشحها للدور، ودعمها كثيرًا في تلك التجربة، ففي البداية شعرت بالقلق، ولكنها أقدمت على الخطوة من خلال الاستعداد الجيد لها.