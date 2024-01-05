أحدث لاب توب من هواوي بشريحة 5nm مصنوعة في تايوان

يعمل أحدث كمبيوتر محمول من إنتاج شركة هواوي تكنولوجيز على شريحة صنعتها شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، حسبما أظهر تحليل للجهاز، مما أدى إلى سحق الحديث عن اختراق تكنولوجي صيني آخر.

يحتوي الكمبيوتر المحمول Qingyun L540 على شريحة بقياس 5 نانومتر صنعتها الشركة التايوانية في عام 2020، في الوقت الذي منعت فيه العقوبات الأمريكية وصول هواوي إلى صانع الرقائق، حسبما وجدت شركة الأبحاث TechInsights بعد تفكيك الجهاز لصالح وكالة بلومبرج نيوز. وهذا يتعارض مع التكهنات بأن شريك هواوي في صناعة الرقائق في البر الرئيسي الصيني، شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية، ربما تكون قد حققت قفزة كبيرة في تقنية التصنيع.

أثارت شركة هواوي ضجة في الولايات المتحدة والصين في أغسطس الماضي عندما أطلقت هاتفًا ذكيًا مزودًا بمعالج 7 نانومتر من إنتاج شركة SMIC ومقرها شنغهاي. أظهر تحليل أجرته مجموعة الأبحاث التي تتخذ من كندا مقراً لها لصالح وكالة بلومبرج نيوز أن شريحة هاتف Mate 60 Pro كانت متأخرة ببضع سنوات فقط عن أحدث التقنيات، وهو إنجاز كان من المفترض أن تمنعه القيود التجارية الأمريكية. وأدى هذا الكشف إلى الاحتفال في مختلف أنحاء المشهد التكنولوجي الصيني، وإثارة جدل في الولايات المتحدة حول مدى فعالية العقوبات.

في آخر عملية تفكيك، اكتشفت TechInsights معالج Kirin 9006C تم تصنيعه عبر طريقة TSMC مقاس 5 نانومتر، والذي تم تجميعه وتعبئته في الربع الثالث من عام 2020 تقريبًا. وكان خبراء الصناعة قد توقعوا سابقًا أن SMIC حققت هذا الإنجاز من خلال تطوير حلول بديلة للعقوبات الأمريكية، والتي كان من شأنها أن تميز انتصار تكنولوجي ثانٍ للبطل الوطني الصيني في غضون أشهر.



وانخفضت أسهم SMIC بنسبة 2٪ في هونغ كونغ. ولم يقدم ممثلو Huawei وTSMC تعليقًا عندما تواصلت معهم Bloomberg News.

وقد عززت التطورات التي تم تحقيقها في الهاتف الذكي Mate 60 في عام 2023 دور هواوي باعتبارها حامل لواء الجهود الصينية لفطام نفسها عن التقنيات الغربية وخلق بدائل محلية. استحوذ المستهلكون الصينيون على الهاتف الذكي في الربع الأخير، مما ساعد الشركة على استعادة عتبة الإيرادات المهمة رمزيًا البالغة 100 مليار دولار - مما أدى إلى تآكل هيمنة شركة Apple على iPhone على طول الطريق.

كان من الممكن أن يمثل الدخول إلى منطقة 5 نانومتر قفزة كبيرة لمجموعة شنتشن، مما يجعلها أقرب إلى العمليات الأكثر تقدمًا المستخدمة حاليًا، والتي تتمحور في الغالب حول عقد 3 نانومتر. قبل أن تقطع TSMC علاقاتها مع هواوي، كانت تزود الشركة الصينية برقائق متقدمة تصل إلى 5 نانومتر.

ومن غير الواضح كيف تمكنت هواوي من شراء معالج عمره ثلاث سنوات، على الرغم من أن الشركة الصينية كانت تقوم بتخزين أشباه الموصلات الحيوية منذ أن بدأت الولايات المتحدة بقطع وصولها إلى المكونات والمعدات على مستوى العالم. على الرغم من أن شركة Huawei مدرجة في قائمة الكيانات في واشنطن منذ عام 2019، إلا أنه في عام 2020 فقط توقفت TSMC عن تلقي الطلبات من Huawei من أجل الامتثال للقيود التجارية الأمريكية المرتفعة.

ومنذ ذلك الحين، أنفقت شركة هواوي المليارات في أبحاث الرقائق وتخزينها في السنوات الماضية، بينما قامت أيضًا ببناء شبكة محلية من الموردين وشركاء التصنيع، بدعم من الحكومة في بعض الحالات.

يعد L540 هو الأحدث في سلسلة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي بدأت شركة Huawei بيعها في عام 2016 تقريبًا، عندما طورت الشركة الرائدة في مجال الشبكات آنذاك طموحات للوصول إلى الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وإكمال عروضها.

ويتزامن ظهورها مع دعوة متزايدة من بكين لاستبدال التكنولوجيا الأجنبية في البيئات الحساسة، من التفويضات بالتوقف عن استخدام أجهزة آيفون في مكان العمل إلى استبدال أجهزة الكمبيوتر ديل وإتش بي.



أشار بعض تجار التجزئة عبر الإنترنت إلى أن الكمبيوتر المحمول الجديد مصمم خصيصًا ليتوافق مع المتطلبات الصارمة الأخيرة في الصين بشأن أمن البيانات عبر الأجهزة الحكومية الحساسة. ويسلط الموقع الرسمي لشركة هواوي الضوء على ميزات أمان الجهاز، لكنه لم يخوض في هذه التفاصيل.