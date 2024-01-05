أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 77.96 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 5 يناير 2024، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 77.96 دولار، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 72.69 دولار للبرميل، متجهة لتحقيق مكاسب على أساس أسبوعي.

وخصص بنك الاستثمار الأوروبي 400 مليون يورو؛ لدعم استثمار إنتاج الطاقة المتجددة في جميع أنحاء اليونان ودول الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لبيان البنك، سيتم نشر مجموعة جديدة من مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وأنظمة تخزين البطاريات حتى عام 2027 والتي ستضيف سعة تقارب 2.6 جيجا وات بقدر إجمالي 2.5 مليار يورو، مع طرح المشاريع في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وأفاد البيان بأن المشروعات الجديدة تقع في مختلف المناطق الأقل تقدمًا والمناطق الانتقالية في جميع أنحاء اليونان والاتحاد الأوروبي، وبالتالي، فإن تمويل بنك الاستثمار الأوروبي سيدعم الاستثمار الجديد في مناطق التماسك، حيث يكون دخل الفرد أقل من متوسط نظيره بالاتحاد الأوروبي، مما يؤكد الالتزام بالنمو العادل وتقارب مستويات المعيشة.

ويتجه كل الخامين القياسيين لتسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من واحد بالمئة.

وعوض الخامان القياسيان تقريبًا جميع خسائرهما التي تكبداها أمس الخميس عندما سجلت الأسعار عند التسوية انخفاضا بعد جلسة متقلبة بسبب زيادة أسبوعية كبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير. ويتجه الخامان إلى إنهاء الأسبوع الأول من العام على ارتفاع.

ولم يقدم محضر اجتماع المركزي الأميركي مؤشرات مباشرة حول الموعد الذي قد يبدأ فيه خفض أسعار الفائدة، لكن المناقشات أظهرت شعورا متزايدا بأن التضخم أصبح تحت السيطرة وتزايد القلق إزاء مخاطر "الافراط في تشديد" السياسة النقدية على الاقتصاد.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، مما قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

وزادت المخاوف بشأن الإمدادات بسبب التطورات في الشرق الأوسط، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي أمس الخميس، إن القوات تعتزم اتباع نهج جديد أكثر استهدافًا في الجزء الشمالي من قطاع غزة والاستمرار في ملاحقة قيادات حركة "حماس" الفلسطينية في الجنوب.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير بلينكن سيتجه إلى الشرق الأوسط لبذل جهود دبلوماسية على مدى أسبوع بهدف منع اتساع رقعة الصراع.