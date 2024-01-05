كلوب يستفز جماهير منتخب مصر و يتمني خروج الفراعنة مبكراً من "كان"

استفز يورجن كلوب المدير الفني لليفربول جماهير منتخب مصر، اليوم الجمعة، بعد تصريحات صادمة أدلها بها الأماني في المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة فريقه القادمة أمام أرسنال لكأس الاتحاد الإنجليزي.

كلوب يستفز الجماهير المصرية

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي متحدثاً عن محمد صلاح لاعب منتخب مصر و واتارو " إن تمنيت لهما الحظ الجيد فسيكون ذلك كذب، آمل في خروجهما من دور المجموعات لكن يبدو أن هذا لن يحدث"

وأضاف كلوب: " لذا أتمنى لهما الحظ الجيد وأن يعودا في حالة جيدة، بالطبع أنا واثق من إيجاد طريقة للعب بدونهما ولكن علينا إظهار ذلك".

وتابع كلوب: "أعتقد أننا لعبنا ضد وست هام بلاعبين مكان صلاح ولدينا خيارات دفاعية أخرى وبعض اللاعبين الذين يستطيعون اللعب في مركز الجناح ربما ليسوا مثل صلاح، فهذا غير ممكن، نحن نستخدم اللاعبين ومهاراتهم وهذه هي الفكرة وراء ذلك".

وأتم كلوب: "هل نريد اللعب بدون صلاح؟ لا بالتأكيد، لكننا سنجد طريقة وبالطبع سنواجه أرسنال ويمكننا أن نخسر المباراة في وجود صلاح لكن في الوقت الحالي لدينا فرصة للفوز بها لذا نحن نفكر في كيفية حدوث ذلك".

موعد مباراة ليفربول و أرسنال بكأس الإتحاد الإنجليزي

ويحل ليفربول ضيفا على أرسنال الأحد المقبل لملاقاته في كأس الاتحاد الإنجليزي في دور الـ64.