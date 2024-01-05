نجم الأهلي السابق: فيتوريا يجامل أحمد حجازي

وجه لاعب الأهلي السابق شريف عبدالمنعم، اختيارات المدير الفني لمنتخب مصر الأول، انتقادات البرتغالي روي فيتوريا، للقائمة النهائية المشاركة في أمم إفريقيا 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار خلال الشهر الجاري.



أضاف عبدالمنعم في تصريحات تلفزيونية ، إن اختيارات البرتغالي فيتوريا عليها علامات استفهام عديدة بسبب استبعاد بعض اللاعبين ذات كفاءة عالية.



وتابع، أين طارق حامد نجم نادي ضمك السعودي وحسين الشحات المتألق مع الأهلي، أين صانع الألعاب في منتخب مصر الذي سيصنع الفارق لمحمد صلاح ويساعده على التهديف وصناعة الفارق.



وواصل، أحمد حجازي نجم اتحاد جدة من بعد الإصابة أصبحت حركته بطيئة بعض الشيء كيف ينضم لقائمة المنتخب.



تحدث لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق جمال عبدالحميد، على أداء المدير الفني الحالي للقلعة البيضاء معتمد جمال بعد تراجع أداء الفريق خلال الفترة الماضية.

أضاف عبدالحميد في تصريحات تلفزيونية، إن معتمد جمال لن يقدر على استيعاب الضغط من جانب الجماهير وإدارة الزمالك.

وتابع، الأفضل له وللزمالك الرحيل، والاستعانة بمدير فني أجنبي على مستوى يليق بمكانة البيت الأبيض.



وواصل، أنه عندما عاد للزمالك بعد الإصابة كان وزنه 95 كيلو، لكن بالإرادة وبفضل من الله والثنائي أبو رجيلة وأحمد رفعت تألقت وكتبت تاريخي مع القلعة البيضاء.

