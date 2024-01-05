جمال عبدالحميد: لما اتقالي تروح الأهلي مقدرتش أرفض

تحدث لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق جمال عبدالحميد عن كواليس انتقاله للأهلي رغم انتمائه للقلعة البيضاء.

أضاف عبدالحميد خلال تصريحاته التلفزيونية، إنه منذ الصغر وهو ينتمي لنادي الزمالك ووالده كان يأخذه لمباريات الأبيض، لكن حينما تم عرضي على الأهلي لم أرفض.

وتابع، أن عوضين هو سبب تواجدي في الأهلي ثم الجوهري اعتمد علي وبعد شهر فقط لعبت مع الفريق الأول بالقلعة الحمراء.

وواصل، ولم أتعرض للظلم في الأهلي بعد الإصابة بل سعيد بعدم عودتي للقلعة الحمراء وانتقالي للزمالك.

تحدث لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، جمال عبدالحميد، عن أكثر شيء أحزنه بعد رحيله عن الأهلي.

أوضح عبدالحميد في تصريحات تلفزيونية، إن هناك "مانشيت" صحفي كان سببا كافيا في نهاية رحلته الكروية بعد إصابته القوية ورحيله عن الأهلي"، وتابع، عقب إصابتي القوية والتي كانت عبارة عن كسر مضاعف في قصبة الرجل.

وواصل، مثل هذه الإصابات قد تجعل أي لاعب أن يعتزل، ولكن في ظل الأزمة النفسية التي كانت تحاوطني بسبب الإصابة.

وتابع، قرأت في أحد الجرائد مانشيت كان كفيلا بأن يقتلني معنويا في الملاعب الرياضية، وهي التنمر علي ووصفوني بـ "رجل قصيرة ورجل طويلة" نظرا لقوة الإصابة.