استعدادًا لبدء عرضه.. إطلاق الفيديو الدعائي الرسمي لفيلم "مقسوم"

أطلقت شركتا "بلو برنت" و"سينرجي" التريلر الرسمي لفيلم مقسوم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، استعداداً لطرحه في السينمات بداية من 18 يناير، وأهم ما ظهر في التريلر وجود العديد من ضيوف الشرف مثل تامر حبيب ومحمد ممدوح وثراء جبيل وهاني خليفة.

من المقرر طرح فيلم "مقسوم" بدور العرض السينمائية خلال موسم أفلام إجازة منتصف العام الدراسي بداية من 18 يناير وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

يشارك في بطولته كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

https://www.instagram.com/reel/C1r1zABtjfV/?igsh=MXhueWV1dndhM2ltMg==