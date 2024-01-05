محافظ الأقصر يلتقي رئيس هيئة تنمية الصعيد لمتابعة المشروعات الجار تنفيذها

التقى مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اللواء شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، بديوان عام المحافظة، حيث أكدا على ضرورة الانتهاء من المشروعات التى تقوم الهيئة حاليا بتنفيذها داخل المحافظة، وذلك يأتي في اطار التعاون بين محافظة الأقصر وهيئة تنمية الصعيد.

وحضر اللقاء كلا من هدى المغربى سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، و الدكتور إبراهيم رمضان مدير عام فرع جنوب بهيئة الصعيد.

يشار إلى أن هيئة تنمية الصعيد والتى تعمل وفقا لاستراتيجية مصر 2030 التنموية، بتنفيذ عدة مشروعات تنموية داخل محافظة الأقصر، ومنها:-

1- مجمع الصناعات الغذائية و التعبئة بمركز اسنا "قرية الكيمان"، و التى تجاوزت نسبة التنفيذ به 90 % و الذى يهدف كمرحلة اولى منه إلى تجفيف الطماطم ثم باقى المحاصيل الزراعية التى تتميز محافظة الاقصر بزراعتها بغرض عمل قيمة مضافة بها، ويوفر المجمع كثير من فرص العمل المباشرة و الغير المباشرة

2 – المجمع الصناعى الحرفى بقرية الشغب بمركز اسنا والذى وصلت نسبة التنفيذ به 90% حيث من المخطط ان يكون بالمجمع وحدة وخط انتاج مصغر لانتاج الملابس الجاهزة و الخياطة، وسوف يقوم المجلس القومى للمراة بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد بتدريب السيدات على الخياطة داخل المجمع حيث قامت هيئة تنمية الصعيد بتجهيز الموقع بالعديد من ماكينات الخياطة الحديثة حيث من المتوقع ان يساعد المجمع على توفير كثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

3- مجمع الصناعات الخدمية بالدير بمركز اسنا ووصلت نسبة التنفيذ به حوالى 50% وجارى الانتهاء منه

4- مجمع الصناعات الخدمية بالسلام بمركز أرمنت ووصلت نسبة التنفيذ به حوالى 70% وجارى الانتهاء منه

كما تناول اللقاء، عرض المشروعات المستقبلية للهيئة ومنها مجمع تدوير المخلفات الزراعية حيث جارى تحديد الموقع الأمثل لإنشائه، والخطط المستقبلية للمشروعات التنموية بالمحافظة والتى تهدف إلى احداث التنمية المنشودة لأبناء المحافظة فى كافة القطاعات.