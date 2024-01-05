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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مريم أبو عوف تحيي الذكرى الثانية لوفاة عمتها بكلمات مؤثرة.. شاهد

مها أبو عوف
مها أبو عوف

أحيت المخرجة مريم أبو عوف، الذكرى الثانية على وفاة عمتها الفنانة مها أبو عوف، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشرت مريم أبو عوف، مجموعة صور لها مع عمتها، وعلقت عليها قائلة: "النهارده الذكرى التانية لأجمل وأقوى وألطف ست في العالم، عمتي حبيبتي مها.. الله يرحمك".

معلومات عن مها أبو عوف

ولدت مها أبو عوف، في مدينة القاهرة في عام 1956، تخرجت من الجامعة الأمريكية، وشاركت مع شقيقها الأكبر الفنان الراحل عزت أبو عوف وشقيقاتها الثلاث في تكوين فرقة (فور إم) في أواخر السبعينات.

وعلى خلاف شقيقاتها، استمرت مها أبو عوف بالعمل في السينما والتليفزيون، فقدمت للتليفزيون (فارس بلا جواد، أنا وهؤلاء، حضرة المتهم ابي، يتربى في عزو، راجل وست ستات).

كما شاركت في السينما في أفلام (المجنونة، حالة حب، معلش احنا بنتبهدل، زي النهاردة).

ورحلت عن عالمنا يوم 6 يناير 2022، في أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

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