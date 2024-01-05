عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة

91 يومًا من العدوان الإسرائيلي..

استُشهد، خلال الـ24 ساعة الماضية عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قصف طيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية بالقطاع أن طواقم الإسعاف والإنقاذ، انتشلت صباح اليوم، جثماني شهيدين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، استشهدا في قصف طيران الاحتلال للمنازل مساء أمس .

ووصل إلى مجمع ناصر الطبي جثامين ثلاثة شهداء و5 جرحى، جراء قصف الاحتلال لمنطقة مواصي القرارة جنوب القطاع.

وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة على مناطق جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما دوت أصوات انفجارات جراء القصف في مناطق متفرقة من المحافظة الوسطى.

كما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ عددا من الجرحى من مخيم المغازي وسط القطاع، بالتزامن مع استمرار قصف مدفعية الاحتلال للمخيم وشرق مخيم البريج.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار على شواطئ دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي على المدينة.

ومساء أمس، استشهد شخصان على الأقل وأصيب آخرون، جراء الغارات المتواصلة التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد شخص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي الأمل في خان يونس. واستشهدت امرأة وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال لمنزل بمنطقة القرارة في خان يونس. وفجّر جيش الاحتلال مُربعات سكنية في بلدة خزاعة ومناطق مجاورة شرق خان يونس.

واستشهد شخص واحد على الأقل، وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس، كما استشهد شخصان في قصف إسرائيلي على منطقة الفخاري شرقا، في حين دمر طيران الاحتلال منزلا شرق المدينة، وشن غارات على محيط مستشفى ناصر، ومستشفى الأمل، ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأظهر مقطع فيديو جثامين 14 شهيدًا بينهم 9 أطفال، جرى انتشالهم بعد قصف طيران الاحتلال لخيام النازحين في محيط منطقة المواصي الساحلية غرب خان يونس.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد خمسة أشخاص وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا وسط المدينة.

وفي مخيم المغازي وسط القطاع، قصف طيران الاحتلال منزلا، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الاحتلال قصف منزل مدير مركز إسعاف المحافظة الوسطى في مخيم المغازي، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والإصابات، مشيرةً إلى أن طواقمها استطاعت إخلاء شهيدين وخمس إصابات حتى اللحظة فيما لا يزال عدد من الأشخاص تحت الأنقاض.

وأطلقت طائرات الاحتلال المسيّرة الرصاص صوب نازحين قرب مدخل قرية المصدر وسط القطاع. وتمكنت طواقم الإنقاذ والإسعاف من انتشال عدد من الشهداء والجرحى من تحت أنقاض منزل استهدفه طيران الاحتلال في مخيم المغازي. واستشهد 5 أشخاص وأصيب آخرون، إثر استهداف الاحتلال سيارة في المخيم الجديد بالنصيرات وسط غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق الزوايدة والنصيرات والمغازي والبريج وسط القطاع، ودمر طيران الاحتلال منزلا قرب جسر وادي غزة.

وفي مدينة غزة، أفادت مصادر طبية بوصول جثامين 9 أشخاص إلى مجمع الشفاء الطبي جراء قصف طيران الاحتلال لأحياء المدينة، حيث شن غارات على منطقة جحر الديك جنوبا، وقرب ميناء غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ91 إلى أكثر من 22,430 شهيدا، بينهم 9730 طفلا و6830 امرأة، بالإضافة إلى 7 آلاف مفقود، وأكثر من 57 ألفا و600 جريح.