إعدام طن ونصف أغذية متنوعة غير صالحة للإستهلاك الأدمي بالدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب الوقائى بشن حملات تفتيشية على 358 منشأة تبين أن 86 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأعلن الدطنور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 189 محضراً و سحب 71 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1508 كيلو من أغذية متنوعة و 441 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية



وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين

وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.