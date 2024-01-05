الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم لوظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وظائف خالية، فرص عمل جديدة، بهذه الكلمات يبحث الشباب عبر محرك البحث "جوجل" للحصول على فرص عمل خالية برواتب مجزية، وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن عن 900 وظيفة متوفرة في الهيئة القومية للبريد، في تخصصات مختلفة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، الشروط والأوراق المطلوبة لشغل الوظائف المتوفرة.

شروط التقديم لوظائف هيئة البريد

حصول المتقدم لشغل وظيفة مهندس، على بكالوريوس الهندسة في التخصص المتقدم عليه.

حصول المتقدم على وظيفة اخصائي على مؤهل عالِ.

حصول المتقدم على وظيفة محامِ، على ليسانس الحقوق أو الشريعة والقانون.

اجتياز الاختبارات والتدريبات المقررة.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

يكون المتقدم مصري الجنسية، وحسن السمعة.

ألا يكون سبق الحكم على المتقدم بأي عقوبة جنائية أو مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

أن يكون التقدير العام للمؤهل الدراسي جيد على الأقل.

الأوراق المطلوبة للتقدم لوظائف هيئة البريد

المؤهل الدراسي، والمؤهل الأعلى إذا وجد.

كارنية القيد بالنقابات المهنية للمهندسين أو المحامين.

الموقف التجنيدي للذكور، أو الخدمة العامة للإناث .

إيصال الإيداع البنكي، الخاص بقيمة الـ 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

صورة شخصية للمتقدم .

صورة البطاقة الشخصية.

صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد.