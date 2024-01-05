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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أهلي 2007 يستضيف الزمالك في قمة مثيرة ببطولة الجمهورية .. اليوم

فريق الأهلي 2007
فريق الأهلي 2007

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ اليوم الجمعة مع ضيفه الزمالك، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٨ من بطولة الجمهورية.

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يدخل أهلي ٢٠٠٧ المباراة وهو يسعى لتحقيق الفوز على الزمالك، ويمتلك الفريق ٤٣ نقطة، مسجلًا ٣٧ هدفًا مقابل ٧ أهداف في مرماه. 

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة أبو هاشم مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

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