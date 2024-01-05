أهلي 2007 يستضيف الزمالك في قمة مثيرة ببطولة الجمهورية .. اليوم

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ اليوم الجمعة مع ضيفه الزمالك، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٨ من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي ٢٠٠٧ المباراة وهو يسعى لتحقيق الفوز على الزمالك، ويمتلك الفريق ٤٣ نقطة، مسجلًا ٣٧ هدفًا مقابل ٧ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة أبو هاشم مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.