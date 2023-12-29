أهلي جدة يخطف فوزًا مثيرًا أمام الخليج بهدف قاتل

خطف أهلي جدة فوزا مثيرا من الخليج بهدف قاتل في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الـ19 من الدوري السعودي.

سجل فرانك كيسيه هداف الأهلي في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة ويحتل الخليج المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

تشكيل أهلي جدة الرسمي

حراسة المرمي: ميندي

خط الدفاع: مجرشي، حامد، إيبانيز، بالعبيد

خط الوسط: المجحد، كيسيه، فيجا

خط الهجوم: محرز، ماكسيمان، البريكان

تشكيل الخليج الرسمي

حراسة المرمي: سيهيتش

خط الدفاع: خبراني، لوبيز، ريبوتشو، خالد ناري

خط الوسط: ناري، هوساوي، رودريجيز، فابيو مارتينيز

خط الهجوم: محمد شريف، عبد الإله هوساوي أل حمسل وو يونج