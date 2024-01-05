مساعد وزير الصحة يتابع الوضع التشغيلي للمنشآت الطبية باسيوط

التقى الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، على رأس وفد طبى مركزى، ضم كلًا من الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، للوقوف على معدل التشغيل في المنشآت الطبية في اسيوط .

وقال «زين»، إن الوفد زار اسيوط لمتابعة سير العمل بالمحافظة، من خلال المرور على المستشفيات والوحدات ومختلف المنشآت الصحية بالمحافظة، وتلى ذلك اجتماع بقيادات الصحة بأسيوط؛ مديري العموم ومديري المناطق والإدارات الطبية ومديري الإدارات الفنية والادارية ومديري المستشفيات ومديري الوقائي بالمناطق الطبية المختلفة للمتابعة الدقيقة لسير العمل والوقوف على الوضع التشغيلي بجميع المنشآت الصحية وتقديم الدعم الكامل من أجل الوصول للمستوى الأمثل في تقديم كافة الخدمات الصحية بالمحافظة.

ووجه الدكتور عمرو قنديل، الشكر لجميع العاملين بالقطاع الصحي بأسيوط،مؤكداً حرصه وجميع فرق الوزارة بتقديم كل الدعم من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة ،وأشار إلى أهمية العمل الجماعي داخل المنظومة الصحية لتحقيق الأهداف المرجوة من أجل النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة .

وشدد " قنديل " على ضرورة التواصل الجيد بين جميع الإدارات للوقوف على أي مشكلة وسرعة حلها والمتابعة المستمرة لكل الملفات الوقائية ،مؤكداً على تكريم العاملين المتميزين ليكونوا مثل يحتذى به ولتشجيع باقي فرق العمل لبذل كل الجهد من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للحفاظ على صحة المواطنين وتلبية كافة مطالبهم الصحية.

وعقب مرور الفريق الوزاري علي مختلف المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لمدة ٣ أيام متتالية ... عقد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشؤون الوقائية و الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة و الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط وحضور فريق من مرافقيه من إدارات الطب الوقائي بوزارة الصحة وذلك لمناقشة نتائج المرور علي منافذ الخدمة الطبية، وذلك بهدف الوقوف علي التحديات المختلفة ووضع خطط الإصلاح وتقديم الدعم اللازم لتلك الإدارات بما يتوائم وجودة الخدمة الطبية المتكاملة التي يحتاجها المواطنين من أبناء المحافظة

حضر الإجتماع جميع مديري الإدارات بالمديرية و الإدارات الصحية و مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية و مديري الطب الوقائي ..

من جانبه شدد الدكتور عمرو قنديل علي تسهيل كل الإجراءات للمرضي أثناء تلقيهم للخدمات الطبية بالمستشفيات ...

ومن جانبه رحب الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بالفربق الوزاري بقيادة دكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشؤون الوقائية و مرافقيه علي أرض المحافظة مثمن تلك الزيارة الهامة و الدعم الكامل للقطاع الصحي بالمحافظة ..

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، والدكتور محمد عبدالفتاح، مدير الإدارة المركزية للطب الوقائي، وفريق المتابعة بالوزارة، عددا من المستشفيات المختلفة بالمحافظة سواء العامة، المركزية ، النوعية ، التأمين الصحي وكذا المستشفيات الخاصة، برفقة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور محمد سيد مرزوق ، وكيل المديرية مدير الطب العلاجي والدكتور أحمد سيد موسي وكيل المديرية مدير الطب الوقائي والدكتور عصام نبيل مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة ودكتور محمد عباس مدير إدارة المتابعة بمديرية الصحة بأسيوط..

وقال " زين " إن الجولات هدفت إلي الوقوف علي سير العمل بتلك المنافذ والتزام تلك المستشفيات بتعليمات الوزارة في تطبيق أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمترددين عليها من المواطنين، كما استمرت جولة الفريق الوزاري في تفقد عدد من الوحدات الصحية بمراكز المحافظة لمتابعة تقديم الخدمات الوقائية بها من التطعيمات واللقاحات الدورية وخدمات تنظيم الأسرة المختلفة بها.