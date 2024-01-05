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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة 70 بملوي الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة ملوي الجديدة، سيبدأ يوم الإثنين 8/1/2024، وحتى يوم الخميس 21/3/2024، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة 70 ( المحلية الأولى ) بمدينة ملوي الجديدة، المعلن عنها بنظام الحجز الإلكتروني "online"، بتاريخ 28/6/2020.

 

وأوضح المهندس وليد عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، بأنه سيتم تسليم قطع الأراضي أرقام (41 – 42 – 43 – 44 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 79 – 86 – 88 – 89 – 93 – 95 – 96 – 97 - 98 – 99 – 100 - 101)، وذلك خلال الفترة من 8/1/2024 : 22/1/2024، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم القطع أرقام (102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 128 – 129 – 130 – 132 – 133 – 134 – 139 – 184 – 185 – 186 – 187 – 188 – 189 – 190)، خلال الفترة من الثلاثاء 23/1/2024 : الخميس 8/2/2024.

وأضاف المهندس وليد عبدالرحمن، أنه سيتم قطع الأراضي أرقام (1 – 3 – 5 – 7 – 8 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 114 – 115 – 117 – 118 – 118 – 119 – 120 – 121 – 161 – 163 – 199 – 200 – 201 – 202 – 203 - 204)، وذلك خلال الفترة من 11/2/2024 : 26/2/2024.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي أرقام (39 – 40 – 45 – 62 – 63 – 68 - 69 – 70 – 72 – 74 – 75 – 109 – 116 – 140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 146 – 147 – 148 – 149 – 150 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 – 156 – 157 – 158 – 160 – 169 – 170 – 171 – 172 – 175 – 176 – 179 – 180 – 191 – 192 – 193 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198)، وذلك خلال الفترة من 27/2/2024 : 13/3/2024، وتم تخصيص الأيام من 17 : الخميس 21 مارس 2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.

 

 

 

 

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