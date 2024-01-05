ضياء السيد: محمد صلاح قائد داخل الملعب وخارجه .. وعودة حجازي مطمئنة

أشار ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق إلى أن محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي قائد بمعنى الكلمة داخل المعلب وخارجه، مشيرًا إلى تواجد أحمد حجازي مطمئن لخط دفاع الفراعنة قبل المشاركة في أمم أفريقيا 2023، بكوت ديفوار.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر فضائية "المحور": "محمد صلاح يقدم كل ما لديه طوال الوقت، مع ليفربول والمنتخب، ودائمًا يسعى للظهور بشكل رائع، هو قائد بمعنى الكلمة داخل الملعب وخارجه".

وتابع: " اللاعبين يرغبون في التتويج بكأس الأمم الأفريقية خاصًة بعد خسارة القادمة نهائيين سابقين، والجيل الحالي يستحق التواجد على منصات التتويج".

وأضاف: "محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمد النني لهم تأثير كبير على اللاعبين داخل المعلب وخارجه".

واختتم: "أحمد حجازي، لاعب رائع وقدم مباراة قوية أمام الأهلي في مونديال الأندية، وكان أكثر اللاعبين روحًا وإصرارًا وجوده مطمئن لخط دفاع الفراعنة".