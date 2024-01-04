نجم الأهلي السابق: محمد صلاح تخطى جميع نجوم العالم

أشاد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بمحمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة.



وقال رمضان السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد صلاح لا يحصل على حقه، وهو لاعب فخر لنا".

وأضاف: "لا يوجد لدينا لاعبًا مثل محمد صلاح، سواء في الماضي أو المستقبل، علينا أن نسانده، وأن يشعر بذلك من جانبنا".

وتابع: "في ليفربول عرضوا على محمد صلاح أن يؤجل سفره إلى معسكر منتخب مصر، لكنه لم يوافق، وأصر على التواجد في الموعد، هناك لاعبين غيره في منتخبات أخرى وافقوا على ذلك".

وأكمل: "علينا أن نقدر محمد صلاح كثيرًا، لأنه لاعب مخلص لمصر وللمنتخب، ونحن مقصرون في دعمه، نظرًا لما يؤديه مع المنتخب".

وأتم رمضان السيد تصريحاته قائلًا: "محمد صلاح تخطى كل نجوم العالم، وليس إفريقيا أو مصر فحسب، وكان يستحق التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم".