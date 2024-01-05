شاهد .. وزارة العمل تلتقى شباب دورات التدريب المهني بمعهد "الساليزيان الإيطالي" بالقاهرة

التقت "كاميرا وزارة العمل" ،مع عددِ من المُتدربين ،الذين استفادوا من الدورات التدريبية التي تُقدمها وزارة العمل كمنحة مجانية من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع "للوزارة"،للتدريب في معهد الساليزيان الايطالي بالقاهرة ،لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،وبشهادات وخبرات دولية ..وبحسب بيان "الوزارة" اليوم الجمعة،تحدث الشباب من داخل ورش التدريب، مع الفريق الإعلامي للوزارة ،عن تجاربهم مع هذه" المنحة المجانية" التي تستهدف تدريب 2000 متدرب كمرحلة أولى.

أوضح الشباب أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الشباب بالاعلاء من قيمة العمل والاتجاه نحو العمل الحر ،والاستفادة من خدمات الدولة لتنمية مهاراتهم،وتوجيهاته للحكومة بتنمية مهارات الشباب وربط تعليمهم وتدريبهم بإحتياجات سوق العمل ،يتم ترجمتها على أرض الواقع ، وأن هناك استجابة غير مسبوقة من الشباب والفتيات تجاه دورات تنمية المهارات خاصة تلك التي تقدمها وزارة العمل.

كما أشادوا بسرعة تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارة العمل،والمعهد الايطالي ،وحرص الوزير حسن شحاتة على زيارة المعهد اكثر من مرة لتشجيع الشباب على اجتياز هذه الدورات ،التي تأتي كأول ثمرة في ثمار تنفيذ البروتوكول،الذي جرى توقيعه في أكتوبر 2023 الماضي،وأعلنت الوزارة بمقتضاه عن فتح باب التقديم للحصول على مِنحة مجانية مُقدمة للشباب من الجنسين للتدريب على 23 مهنة من خلال 3 برامج في مجالات: فنية،ولغوية، و"مهارات حياة".

يهدف إلى تبادل الخبرات في مجال التدريب المهني، وتعزيز الكفاءة، والقُدرة التنافسية للخريجين من المُتدربين والباحثين عن العمل في المجالات الفنية،والحِرفية،وفقا للمعايير المحلية والدولية..

تستهدف وزارة العمل من هذا البروتوكول كخطوة أولى، تدريب 2000 شبابًا وفتاةً على مهن:لحام مستوى أول «كهرباء وأوكسي الإسيتيلين»، ولحام مستوى ثاني «أنابيب بترول وضغط عالي»، ولحام مستوى ثالث «ثاني أكسيد الكربون وارجون»، والتركيبات الكهربائية، وكهرباء تَحّكم آلي Classic Control، ولف مواتير" اختبار أولي"، والتبريد والتكييف، وصيانة الغسالات، وPLC مستوى أول، وPLC مستوى متقدم،و PLC- SCADA & HMI، والخراطة، وCNC ، وفريزة CNC، وميكانيكا سياراتGraphic Design،و AutoCA،و Solidworks،و PowerMill، Arduino،" وبرمجة مواقع Web Developer، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى أول، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى متقدم،وكذلك البدء في دورات جديدة يُشارك فيها 400 شابًا وفتاًة على مِهن:

تفصيل وخياطة ،وميكانيكا سيارات،وصيانة غسالات،ولف مواتير،وتكييف وتبريد ،ورسم هندسي ،وتركيبات كهربائية ،وكهرباء تحكم آلي،ثم يليها دورات سيستفيد منها 200 مُتدرب من العاملين في الشركة القابضة للغزل والنسيج تنفيذًا لبروتوكول تعاون بين وزارتي العمل، وقطاع الأعمال العام لتنمية مهارات العاملين في هذا القطاع في مجال عملهم وتخصصهم.