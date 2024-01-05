6 تحديات تنتظر كريستيانو رونالدو في 2024

تتواصل مسيرة وطموحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، في عام 2024 وسيكون أمامه العديد من التحديات في ظل سعيه لتحطيم كافة الأرقام القياسية وتدوين اسمه في صفحات خالدة بعالم الساحرة المستديرة في كل تجاربه الاحترافية.

عام 2023 محطة مفصلية في مشوار كريستيانو رونالدو، إذ كانت البداية غير مستقرة بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد والخروج لأول مرة خارج الإطار الأوروبي وخوض تجربة جديدة في السعودية، لكن أنهى العام بأفضل سيناريو ممكن وهو اعتلاء صدارة هدافي العالم متفوقًا على جميع نجوم الدوريات الأوروبية.

كريستيانو رونالدو واضع نُصب عينيه إنجازات الماضي من أجل تكرارها في المستقبل حيث ينتظر النجم البرتغالي 6 تحديات جديدة في عام 2024 ويسعى لتحقيقها مع نادي النصر.

يورو 2024..

يبدو أن يورو 2024 سيكون المحطة الأخيرة لكريستيانو رونالدو على المستوى الدولي، ويبحث عن الخروج من الباب الكبير وتكرار إنجازه مع منتخب البرتغال بالتتويج باللقب للمرة الثانية في التاريخ.

وكان رونالدو قد نجح في قيادة البرتغال للتتويج ببطولة كأس أمم أوروبا عام 2016، ويشارك المنتخب الملقب ببرازيل أوروبا في النسخة الحالية بالمجموعة السادسة رفقة التشيك وتركيا ومنتخب آخر سيدخل معهما من الملحق.

دوري أبطال آسيا..

القطعة المفقودة داخل نادي النصر منذ سنوات عديدة، حيث لم يسبق للفريق التتويج بلقب دوري أبطال آسيا على مدار تاريخه، وسيكون التحدي الأبرز للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع العالمي في العام الحالي.

وتأهل النصر إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا وسيواجه الفيحاء خلال الشهر المقبل.

الدوري السعودي..

يبحث كريستيانو رونالدو عن إعادة النصر إلى منصات التتويج وتحقيق لقب الدوري السعودي للمرة الأولى مع فريقه، لاسيما وأنه يقدم مستويات مبهرة ويتصدر هدافي المسابقة حتى الأن.

وستكون هذه هي المحاولة الثانية له بعدما أخفق في الموسم الماضي وخسر النصر لقب الدوري لصالح اتحاد جدة في نهاية المطاف.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، خلف الهلال المتصدر بفارق 7 نقاط.

كأس الملك السعودي..

بطولة أخرى قاب قوسين أو أدنى من النصر وهي كأس الملك السعودي، يبحث كريستيانو رونالدو فيها عن رسم الابتسامة على وجوه جماهير النادي، لاسيما وأن “العالمي” وصل إلى نصف النهائي ويتبقى مباراتين فقط على حسم اللقب.

هداف الدوري السعودي..

ينفرد كريستيانو رونالدو بصدارة هدافي الدوري السعودي في الموسم الحالي بواقع 20 هدفًا بمعدل تهديفي يتخطى هدف لكل مباراة.

استمرارية رونالدو في تسجيل الأهداف مع النصر تجعله الأقرب لحسم لقب هدافي الدوري السعودي على الرغم من المطاردة القوية من جانب المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي يحتل الوصافة بفارق 3 أهداف.

الهدف رقم 900..

يبحث كريستيانو رونالدو عن تعزيز رقمه كهداف تاريخي لكرة القدم، لذا فسيعمل على الوصول إلى الهدف رقم 900 خلال العام الحالي سواء مع نادي النصر في المسابقات المختلفة أو مع منتخب البرتغال في يورو 2024.

ويعد النجم البرتغالي هو الهداف التاريخي لكرة القدم برصيد 873 مع الأندية والمنتخبات، ويفصله عن رقمه المنتظر 27 هدفًا فقط، وبالنظر إلى ماكينة الأهداف التي يمتلكها كريستيانو رونالدو فإن هذا العدد سيحققه في 2024.