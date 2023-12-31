الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إطلاق مرحلتين جديدتين من تدريبات مودة لإعداد الشباب المقبل على الزواج

مبادرة تدريبات مودة
مبادرة تدريبات مودة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، مرحلتين جديدتين من مبادرة تدريبات مودة، الأولى داخل الـ27 جامعة حكومية، والثانية داخل 73 معهدا عاليا ومتوسطًا، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ تدريبات البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودّة».

الزواج بالمعارف

ويستهدف البرنامج إعداد الشباب المقبل على الزواج بالمعارف الأساسية التي تُمكّنهم من اختيار شريك الحياة على أُسس سليمة وبناء أسرة سعيدة تستطيع أن تواجه مشكلات وتحديات الحياة.

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ويقوم بتنفيذ الجلسات التدريبية 774 عضو هيئة تدريس تم تدريبهم من قبل برنامج مودّة، بالإضافة إلى 100 عضو هيئة تدريس تم تدريبهم على محتوى مودة التدريبي في المعاهد العليا والمتوسطة.

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وبذلك يصل إجمالي عدد الطلاب المستهدفين بتدريبات مودة إلى 33 ألف طالب وطالبة، في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

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