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الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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قائمة الاسعار الخاصة بكافة المعاملات القنصلية المصرية بسراييفو.. صور

القنصلية المصرية
القنصلية المصرية بسراييفو

 

 

 

 

 أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية بسراييفو عن قائمة الاسعار الخاصة بكافة المعاملات القنصلية التى تقوم بها السفارة بداية من الأول من نوفمبر 2023، وذلك عبر منشور رسمي على صفحتها على الفيسبوك.

 

وقال القنصلية عبر منشورها: “ تهدى سفارة جمهورية مصر العربية بسراييفو أطيب تحياتها الى أبناء الجالية المصرية الكرام بالبوسنة والهرسك، وتتشرف بإن ترفق قائمة الاسعار الخاصة بكافة المعاملات القنصلية التى تقوم بها السفارة بداية من الأول من نوفمبر 2023”.


هذا وتنتهز سفارة جمهورية مصر العربية هذه المناسبة لتعرب لابناء الجالية عن فائق تمنياتها بالتوفيق والنجاح.

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