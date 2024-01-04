قائمة الاسعار الخاصة بكافة المعاملات القنصلية المصرية بسراييفو.. صور

أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية بسراييفو عن قائمة الاسعار الخاصة بكافة المعاملات القنصلية التى تقوم بها السفارة بداية من الأول من نوفمبر 2023، وذلك عبر منشور رسمي على صفحتها على الفيسبوك.

وقال القنصلية عبر منشورها: “ تهدى سفارة جمهورية مصر العربية بسراييفو أطيب تحياتها الى أبناء الجالية المصرية الكرام بالبوسنة والهرسك، وتتشرف بإن ترفق قائمة الاسعار الخاصة بكافة المعاملات القنصلية التى تقوم بها السفارة بداية من الأول من نوفمبر 2023”.



هذا وتنتهز سفارة جمهورية مصر العربية هذه المناسبة لتعرب لابناء الجالية عن فائق تمنياتها بالتوفيق والنجاح.