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الخميس 04 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

اتاحة وتسهيل الوصول للخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.. تفاصيل

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

 

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الوزارة قامت العام الماضي بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدة جهات، سواء حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني، وذلك بما يخدم تنفيذ ملفات الوزارة في إطار تنفيذ مسيرة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والمشروعات والمبادرات القومية العملاقة.

 

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف الاستفادة من خبرات الشباب والعلماء من المصريين بالخارج في كافة مجالات التنمية من خلال بناء وتطوير قاعدة بيانات المصريين بالخارج، اتاحة وتسهيل الوصول للخدمات المقدمة للمصريين بالخارج وتوفير كافة الامتيازات من الجهات الحكومية المقدمة للخدمات من خلال المنصات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول، العمل على استكمال مسيرة تطوير وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الهجرة، وكذا تعظيم الاستفادة من المبادرات التدريبية التي تطلقها وزارة الاتصالات.


يذكر أن عام 2023 شهد تحقيق المزيد من المكتسبات لصالح أبناء مصر المقيمين بمختلف دول العالم، وكذلك المزيد من الإنجازات في عدد من الملفات المهمة التي تعكف على تنفيذها ومنها المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية، والاستفادة من خبرائنا المصريين بالخارح.


 

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