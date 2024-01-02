أسامة كمال عن ارتفاع الأسعار: علينا الصبر على الأيام العنيفة والشدائد (فيديو)

طالب الإعلامي أسامة كمال، المسئولين بمواجهة المواطنين بشأن رفع الأسعار والتحدث معهم وتبرير هذه الزيادات، قائلًا: "هل رفع السعر يصاحبه تحسين في جودة الخدمة".

النفوس ضيقة جدًا بسبب كل الظروف المحيطة بنا

وأوضح أسامة كمال خلال برنامجه "مساء دي إم سي"، على فضائية دي إم سي، مساء اليوم الثلاثاء، أن النفوس ضيقة جدًا بسبب كل الظروف المحيطة بنا، بداية من حروب الأعداء وأسعار وحروب الظروف، ولابد أن نصبر على الأيام العنيفة والشدائد حتى انتهاء الأزمات وخروجنا من الشدائد.

وأشار أسامة كمال إلى أنه لابد أن نتحلى بالشجاعة والصبر حتى تتحقق الكثير من الأشياء للذين أصروا على المحاولة رغم عدم وجود الأمل.

وكشفت الحكومة اليوم الثلاثاء عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء 2024، التي يبدأ تطبيقها من يناير الجاري بعد تأجيلها لثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022.

ووفقا لأسعار شرائح الكهرباء التي أعلنها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقعه الإلكتروني، فإن نسبة الزيادة تصل بنسب تراوحت بين 16% و26%.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء إن الزيادة ضرورية في الوقت الحالي، مؤكدا أن تأجيل الزيادة منذ 30 يونيو 2022 ، كلف الوزارة ما يقرب من 65 مليار جنيه.

ويبلغ إجمالي المستحقات المالية على وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول نحو 140 مليار جنيه.

وفي أغسطس الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة وقتها، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لـ6 أشهر أخرى، حتى أول يناير/كانون الثاني 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

أسعار شرائح الكهرباء في مصر 2024 بعد الزيادة

الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلوواط 58 قرشا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلوواط 68 قرشا.

الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلوواط 83 قرشا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلوواط 125 قرشا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلوواط 140 قرشا.

الشريحة السادسة من 0 إلى 1000 كيلوواط 150 قرشا.

الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 كيلوواط 165 قرشا.



أسعار شرائح الكهرباء في مصر 2024 للمحلات التجارية

الشريحة الأولى من 0 إلى 100 كيلوواط 65 قرشا.

الشريحة الثانية من 101 إلى 250 كيلوواط 136 قرشا.

الشريحة الثالثة من 0 إلى 250 كيلوواط 150 قرشا.

الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلوواط 165 قرشا.

الشريحة الخامسة من 0 لأكثر من 1000 كيلوواط 180 قرشا.