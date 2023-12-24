شعبة الذهب تكشف عن أسباب ارتفاع الأسعار.. أمر غير منطقي (فيديو)

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن ارتفاع سعر الذهب يرجع إلى وصول سعر الأوقية عالميا لـ2055 دولارا".

وأضاف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، مساء اليوم الأحد ن البنك الفيدرالي الأمريكي قرر منذ أسبوع وقف رفع الفائدة على الدولار، مضيفا: "الفيدرالي الأمريكي نوه باعتزامه تطبيق 3 انخفاضات في سعر الفائدة على مدار العام المقبل، أولهم في شهر مارس، الأمر الذي دفع المستثمرين للتوجه نحو الملاذ الآمن الذهب".

المحددات الأساسية لسعر الذهب

وأوضح أن من المحددات الأساسية لسعر الذهب هي سعر البورصة العالمية وسعر الجنيه أمام الدولار والعرض والطلب للسوق المحلي"، مشيرا إلى أن أي تغير في سعر الذهب يوم الأحد؛ غير منطقي ولا يمثل السوق الواقعي، لأن يوم الأحد هو الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب".

وحذر من صفحات بيع الذهب المستعمل المجهولة التي انتشرت على مواقع التواصل في الآونة الأخيرة، معقبا: "هذه الصفحات غير غير آمنة ولا تبيع بفواتير، كما أن هذه الصفحات لا تخضع للرقابة وإذا تعرض المواطن لعملية نصب واحتيال؛ فلن يستطيع الحصول على حقه".

وشهدت أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الأحد 24 ديسمبر، ارتفاعا بشكل جنوني عن سعره في منتصف تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم 3050 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملاته المسائية 2080 جنيها للبيع، وسجلت الأوقية الذهبية عالميا 2054 دولارا.

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد 24 ديسمبر

عيار 24

3520 جنيها للبيع، 3485.75 جنيه للشراء.

عيار 22

زاد سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملاته المسائية في محلات الصاغة ليسجل، 3226.75 جنيه للبيع، 3195.25 جنيه للشراء.

عيار 21

3080 جنيها للبيع، 3050 جنيها للشراء.

عيار 18

2640 جنيها للبيع، 2614.25 جنيه للشراء.

عيار 14

2053.25 جنيه للبيع، 2033.25 جنيه للشراء.

عيار 12

1760 جنيها للبيع، 1742.75جنيه للشراء.

عيار 9

1320جنيها للبيع، 1307.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

24640 جنيها للبيع، 24400 جنيه للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.