كيف تمنحك خرائط جوجل المزيد من التحكم في بيانات موقعك

لطالما كانت خرائط Google معيارًا ذهبيًا في التنقل اليومي، سواء كان التنقل في وسائل النقل العام أو القفز في سيارتك للقيام برحلة عبر المدينة.

لطالما كانت خرائط Google معيارًا ذهبيًا في التنقل اليومي، سواء كان ذلك أثناء التنقل في وسائل النقل العام أو القفز في سيارتك للقيام برحلة عبر المدينة.

بالإضافة إلى إعطائك نظرة ثاقبة حول مدى ازدحام الحافلة أو الوجهة النهائية، قامت Google بزيادة التحكم في بيانات المستخدم من خلال ميزات مثل الحذف التلقائي ووضع التصفح المتخفي.

تأخذ Google خطوة أخرى إلى الأمام من خلال آخر التحديثات التي تم إطلاقها في ديسمبر الماضي لتمنحك مزيدًا من السهولة والتحكم أثناء التنقل في حياتك.

1) يحفظ الجدول الزمني موقعك ويوفر تحكمًا أفضل في البيانات

على الرغم من أن سجل المواقع الخاص بك يكون معطلاً بشكل افتراضي، إلا أنه إذا قمت بتشغيله، فيمكنك الاستفادة من ميزة المخطط الزمني.

هناك الكثير لتتذكره، ناهيك عن المتجر الذي قمت بزيارته قبل أسبوع. تمامًا مثل تشغيل سجل البحث الخاص بك، فإن تشغيل بيانات موقعك للاستفادة من ميزة الجدول الزمني الجديدة يمكن أن يكون مفيدًا للغاية عندما تحتاج إلى مساعدة في تذكر العنوان أو الموقع المحدد للمتجر أو المطعم الذي قمت بزيارته أثناء أداء المهمات في الأسبوع السابق. سيتذكر الجدول الزمني الأماكن التي زرتها نيابةً عنك. فيما يلي كيفية إيقاف تشغيله أو تشغيله، حسب تفضيلاتك.

كيفية تشغيل سجل المواقع أو إيقاف تشغيله

على جهازك المحمول، افتح تطبيق Google

ثم اضغط على صورة ملفك الشخصي

انقر فوق حساب جوجل

اضغط على علامة التبويب البيانات والخصوصية

قم بالتمرير لأسفل إلى إعدادات السجل، ثم انقر فوق سجل المواقع

انقر فوق إيقاف التشغيل أو تشغيل

عند تشغيل سجل المواقع، لن يساعدك ذلك فقط على تذكر المواقع التي زرتها عندما تريد، ولكن سيكون لديك أيضًا المزيد من التحكم في البيانات التي يتم حفظها. باستخدام الحذف التلقائي، يمكنك تحديد إطار زمني سيتم خلاله حذف سجل المواقع الخاص بك تلقائيًا. عندما تكون بيانات موقعك قيد التشغيل، وتقوم بإعداد الحذف التلقائي، يكون الإطار الزمني الافتراضي أو الحد الأدنى الذي يمكنك تعيينه للحذف التلقائي هو 3 أشهر. بهذه الطريقة، لن تضطر إلى تذكر الرجوع وحذف بيانات موقعك. سوف يتذكر جوجل لك. وبعد ذلك، يمكنك اختيار 18 شهرًا أو 36 شهرًا.

كيفية حذف سجل المواقع الخاص بك تلقائيًا على خرائط جوجل

افتح تطبيق خرائط جوجل على جهازك المحمول

انقر على أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا

اضغط على الجدول الزمني الخاص بك

ثم اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى من شاشتك

اضغط على الإعدادات والخصوصية

اضغط على إعدادات سجل المواقع ثم اضغط على الحذف التلقائي

اختر الإطار الزمني الذي تريد الاحتفاظ بسجل مواقعك فيه: 3 أشهر، أو 18 شهرًا، أو 36 شهرًا. يمكنك أيضًا اختيار عدم حذف النشاط تلقائيًا إذا كنت تريد الاحتفاظ بسجل مواقعك إلى أجل غير مسمى.

اضغط على التالي ثم قم بتأكيد اختيارك من خلال النقر على تأكيد.

ستقوم Google تلقائيًا بحذف سجل مواقعك الأقدم من الإطار الزمني الذي حددته. يمكنك تغيير هذا الإعداد أو إيقاف تشغيله في أي وقت تريده.

كيفية حذف سجل المواقع الخاص بك على خرائط جوجل

قد ترغب أيضًا في حذف بعض أو كل سجل مواقعك لأسباب مختلفة، مثل الخصوصية أو الأمان أو التخزين. فيما يلي كيفية حذف سجل المواقع بالكامل، أو نطاق زمني محدد، أو يوم واحد، أو مكان واحد من تطبيق خرائط Google على جهازك المحمول.

كيفية حذف كل سجل المواقع

قد ترغب في حذف سجل مواقعك بالكامل على خرائط Google لأسباب تتعلق بالخصوصية أو الأمان. لكي تفعل هذا، اتبع هذه الخطوات.