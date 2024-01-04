"ما اتفقناش" الأغنية الدعائية الثانية لفيلم "درويلة".. فيديو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "درويلة" الأغنية الدعائية الثانية للعمل، والتى حملت اسم "ما اتفقناش"، للمطرب عمرو جابر على خطى موسيقى الدراما والحزن، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" قبل طرحه بدور العرض السينمائي فى مصر والوطن العربى خلال الفترة المقبلة.

وتقول كلمات الأغنية:-

ما اتفقناش تكون واحشني و معرفش اكلمك

زي انسان محبوس ف مخه و عايش يرسمك

ليه تسيب ليه يخيب ظني فيك واكلمك

ملقاش رد ليه تصد ليه مانعني افهمك.

أنك كنت اللي فات و اللي جي و دلوقتي

واني راسم ١٠٠ حكاية لسه مجاش عليها الوقت

واني صعب و انه رعب العمر بعدك و اني اموت

فبعدي عنك ، بس انت سيبت قبلي و سبقت.

كان نفسي احس أنك حاولت تكسب خاطري حتي مرة

استحملت معاك حاجات و ذكريات و حكاوي مُرة

جيت عليا و قولت عادي كنت بتضايق و اداري

بعت نفسي وكنت شاري معاك حياتي ألف مرة.

ليه تبيعني ليه تسيبني وسط زحمة الطريق

ليه تسيبني للبكاء و دموعي اموت فيها غريق

ليه تفوتني وسط ليلي اغني وحدي للحيطان

ليه نسيت زمان ليه نسيت زماااااااان.

تفاصيل أغنية ما اتقفناش

وجدير بالذكر بأن أغنية "ما اتفقناش" من غناء وكلمات وألحان المطرب عمرو جابر وتوزيع وميكس وماستر محمد خالد الشهير ب "ديكستر".

فيلم درويلة

وسبق وأن أعلن صناع فيلم "درويلة"، بأن سرد أحداث هذا العمل تتوالى له طرح أكثر من عمل غنائى تصل إلى 7 أغانى لمطربين مختلفين تحت عنوان ألبوم يحمل إسم "درويلة" سيتم طرحهم تباعاً.

فالبداية كانت الأسبوع الماضى بالأغنية الأولي والتى حملت "غلط بغلط" للفنان حسنى شتا والذى حققت صدى ورد فعل إيجابي من قبل الجمهور.

وفى سياق متصل طرح صناع العمل التيزر التشويقى الأول، والذى تمحور حول الإثارة والتشويق والغموض والأكشن، بالإضافة إلى عدم ظهور نجم من نجوم الفيلم في الإعلان كنوع من الإثارة والتشويق للجمهور.

وكما أعلن نجوم وصناع فيلم "درويلة" مؤخرًا أيضاً، عبر حساباتهم وصفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة عن البوستر التشويقى للفيلم، والذى غلب عليه طابع الأكشن ليظهر به رجل مفتول العضلات من الخلف لتظهر أمامه خزائن مالية مغلقة، مع إضاءة خافتة متناسقة مع لون السماء.

أبطال فيلم درويلة

فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم أبرزهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.