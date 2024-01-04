Google Bard Advanced قادم.. هل يكون مجانيًا

Google Bard Advanced قادم، وقد يمثل المحاولة الأولى للشركة لتحصيل رسوم مقابل برنامج chatbot يعمل بالذكاء الاصطناعي. يُظهر الكود الموجود على موقع Bard الإلكتروني فرصة الحصول على برنامج Bard Advanced مجانًا لمدة ثلاثة أشهر، مما يعني أنه سيأتي مقابل تكلفة بعد ذلك. قام مستخدم X (تويتر سابقًا) Bedros Pamboukian بمشاركة الكود المكتشف، والذي يتضمن أيضًا رابط Google One القديم. قد يعني هذا أنه سيُطلب من المستخدمين الحصول على اشتراك Google One للوصول إلى Bard Advanced.



أعلنت Google لأول مرة عن Bard Advanced في ديسمبر 2023 جنبًا إلى جنب مع نموذج اللغة الكبير الجديد المزود بالذكاء الاصطناعي Gemini وجهاز كمبيوتر فائق الذكاء الاصطناعي من Google Cloud. وأوضح ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، في منشور بالمدونة، أن نموذج Gemini هو النموذج الأكثر قدرة من Google حتى الآن، مع القدرة على "الفهم والتفكير بسلاسة حول جميع أنواع المدخلات من الألف إلى الياء، وهو أفضل بكثير من النماذج متعددة الوسائط الحالية". الجوزاء لديه ثلاثة أحجام: الجوزاء الترا، الجوزاء نانو و الجوزاء برو، مع بارد يستخدم الأخير. Gemini Ultra ليس متاحًا للعامة بعد، لكن Google ذكرت أنها ستكون القوة الدافعة وراء Bard Advanced.

أما بالنسبة لتوفر Bard Advanced، فإن الكود المذكور أعلاه يشير إلى أنه يمكن ربطه بـ Google One (على الرغم من أنه من غير الواضح ما هي فئة الاشتراك المطلوبة) ولكن لم يتم تأكيد أي تفاصيل حتى كتابة هذه السطور. تقوم Google حاليًا باختبار قدراتها مع مجموعة صغيرة (وهذا قد يكون أيضًا سبب ظهور الكود). لا يوجد تاريخ محدد لإصدار Bard Advanced حتى الآن، لكن جوجل قالت في ديسمبر إنها ستكون متاحة "في أوائل العام المقبل"، لذا يمكن إطلاقها في أي وقت.