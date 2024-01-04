محافظ كفر الشيخ يشدد على سرعة إنشاء السوق الحضري المطور

تفقد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، يرافقه عمرو البشبيشى نائب المحافظ، الخميس، أعمال إنشاء سوق كفرالشيخ الحضري المطور للخضروات والفاكهة على مساحة حوالي 3000م٢، بشارع صلاح سالم بوسط مدينة كفرالشيخ، مشدداً بالانتهاء من تنفيذ الأعمال خلال 15يوم.

كما اكد على رفع كفاءة الأرصفة والشوارع المحيطة بسوق كفرالشيخ الحضري المطور الذي يتم تنفيذه تلبيةً لاحتياجات المواطنين، جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ، عدد من شوارع مدينة كفرالشيخ، لمتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وأعمال تجهيزات الرصف بعدد من الشوارع بالمدينة، مكلفاً بسرعة تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والجدول الزمنى المحدد.

و كلف ، بتحسين الخدمات ومستوى المرافق المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى النظافة ورفع الإشغالات والتواصل مع المواطنين ميدانياً وايجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وحسن معاملتهم، فضلاً عن تنظيم الحملات اليومية للرقابة على المخابز والأسواق لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة لاحتياجات المواطنين.

وأوضح نورالدين أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم موجهاً بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للخطة والجداول الزمنية الموضوعة.