الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أسرع وصفة لتحضير وافل بالشوكولاتة والفواكه

بوابة الوفد الإلكترونية

وافل بالشوكولاتة والفواكه من الأكلات اللذيذة والسريعة التي يمكنك تحضيرها لضيوفك دون أن تستغرقين وقتًا طويلًا لصنعها، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها.


 

طريقة عمل وافل بصوص الشوكولاتة والفواكه:

 المقادير

 - سكر: ملعقة كبيرة


 

 - حليب: كوب


 

 - الدقيق الأبيض: كوب


 

 - بيكنج بودر: ملعقة صغيرة


 

 - الزيت: ملعقة كبيرة


 

 - البيض: 1 حبة


 

 - ملح: رشّة


 

 - الفانيليا: رشّة


 

 - شوكولاتة نيوتيلا: حسب الرغبة (للتزيين)


 

 - الفواكه: حسب الرغبة (للتزيين)


 

 - الشوكولاتة: حسب الرغبة (للتزيين)

 

 طريقة التحضير:

 في وعاء، اخفقي البيض مع الملح، والفانيليا، والسكر.

 أضيفي الحليب وامزجي.

 أضيفي الدقيق، والبيكنج باودر، ثم أضيفي ملعقة زيت واضربي المزيج حتى يتكون مزيج ناعم وسائل.

 في جهاز الوافل، امسحيه بالقليل من الزيت، وضعي كمية مناسبة من المزيج.

 اتركي المزيج علي نار خفيفة حتى يتحمر.

 زيني الوافل بالنوتيلا، والفواكه، وحبات الشوكولاتة حسب الرغبة.

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