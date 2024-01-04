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الخميس 04 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تدشين المرحلة الأولى لخدمات النيابات الجنائية الإلكترونية بالإسماعيلية (صور)

المرحلة الأولى لخدمات
المرحلة الأولى لخدمات النيابات الجنائية الإلكترونية

دشنت النيابة العامة بالتعاون مع نقابة المحامين والنقابة الفرعية بالإسماعيلية أمس الأربعاء، المرحلة الأولى من خدمات النيابات الجنائية، والتي تقدمها النيابة العامة من خلال بوابتها الإلكترونية، وذلك بمحكمة الإسماعيلية الإبتدائية كمرحلة تجريبية، وذلك بحضور الأستاذ صلاح سليمان عضو مجلس النقابة العامة، والأستاذ إبراهيم عبدالرحيم، نقيب محامي الإسماعيلية.

 

وشرح مندوبي المكتب الفني للنائب العام للسادة المحامين كيفية الاستفادة من خدمات النيابات الجنائية الالكترونية التي تقدمها البوابة، والتي تتضمن الحصول على بعض الأوراق الرسمية، كالشهادات وصور محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة والأحكام القضائية ومحاضر الجلسات، وذلك بأن يتقدم ذو الشأن من المحامين بطلبه ويسدد الرسم من خلال تلك البوابة، ومن ثم يتسلم الورقة الرسمية محل طلبه بمقر مكتبه الخاص.

 

وكان المستشار محمد شوقي النائب العام، عقد لقاءً مع الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، وخلال اللقاء أطلق النائب العام المرحلة الأولى من «خدمات النيابات الجنائية»، والتي تقدمها النيابة العامة من خلالها بوابتها الإلكترونية.

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