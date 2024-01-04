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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس جامعة القاهرة يشارك فى اجتماع مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية

اجتماع مجلس الجامعة
اجتماع مجلس الجامعة الإسلامية

شارك الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، في اجتماع مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الرئيس الباكستاني عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان والرئيس الأعلى للجامعة، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة إسلام آباد.

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وناقش الاجتماع بحضور الرئيس الباكستاني، وبمشاركة عدد من العلماء البارزين أعضاء مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية، من بينهم رئيس جامعة القاهرة تقريرًا حول أداء الجامعة وأنشطتها التعليمية والبحثية.

نبذة عن الجامعة الإسلامية العالمية 

جدير بالذكر أن الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد تأسست عام 1980 بدعم من عدد من حكومات الدول الإسلامية من بينها مصر، والمملكة العربية السعودية، وباكستان، وماليزيا، وجزر المالديف، وعدد من المنظمات من بينها منظمة المؤتمر الإسلامي، ويتم تدريس العلوم الإسلامية والعلوم الاجتماعية والإنسانية والعلمية الأخرى بالجامعة.

ويشار إلى أن الدكتور محمد الخشت علاوة على عضويته لمجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية، فهو أيضًا عضو في عدد من المؤسسات العالمية والعربية والمصرية، فهو عضو المجلس الأعلى للأكاديمية العسكرية المصرية، وعضو المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وعضو المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وعضو مجلس أمناء أكاديمية الأوقاف المصرية لتأهيل وتدريب الأئمة، وعضو بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضو مجلس أمناء مؤسسة بن راشد، والعضو الدائم بلجنة العلوم والابتكار بجامعة شنغهاي جياوتونج.

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