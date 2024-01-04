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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

بدء امتحانات أول فصل دراسي في جامعة القاهرة الدولية (صور)

امتحانات جامعة القاهرة
امتحانات جامعة القاهرة الدولية

بدأت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في جامعة القاهرة الدولية، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، ووفقًا لجداول كل برنامج. 

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يأتي ذلك في إطار حرص جامعة القاهرة على أن تسير العملية التعليمية وفقًا للقواعد والخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024. 

انتهاء ترتيبات امتحانات جامعة القاهرة الدولية

امتحانات جامعة القاهرة الدولية 

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أنه تم الانتهاء من جميع الترتيبات اللوجيستية بشأن تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، بداية من مراجعة وتجهيز قاعات الامتحانات والكنترولات ووضع جداول الامتحانات. 

ووجه رئيس جامعة القاهرة بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية مع مراعاة طبيعة كل برنامج ونظام الدراسة به والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطلاب وقياس قدراتهم على الفهم والتمييز.

وأكد رئيس جامعة القاهرة ضرورة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أية مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها، بما يتيح للطلاب تأدية الامتحانات بسهولة.

امتحانات جامعة القاهرة الدولية 

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة انتظام أعمال الكنترولات بالتوازي مع عقد الامتحانات من أجل أن يتم تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول والرصد بصورة دورية عقب انتهاء الامتحانات لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية.

امتحانات جامعة القاهرة الدولية 

وانطلقت العملية الدراسية في جامعة القاهرة الدولية للمرة الأولى العام الجامعي الحالي 2023/2024. 

وبدأت جامعة القاهرة الدولية بـ 18 برنامجًا دراسيًا دوليًا بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة بكل من المرحلة الجامعية الأولى "بكالوريوس وليسانس" ومرحلة الدراسات العليا. 

وتستهدف جامعة القاهرة الدولية تقديم نظام تعليمي متكامل يعتمد على أطر التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية.

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