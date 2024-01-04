إزالة فورية لحالة تعدى بقرية أبنود بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية أبنود فى قنا، برئاسة رفاعى عبداللاه، بتنفيذ حالة إزالة بمساحة ٢٥٥ متر حالة تعدى على أرض أملاك خاصة زراعة عبارة عن ردم قواعد خرسانية بناحية كلاحين أبنود .

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضى الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضى الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.