وزير الشباب يدعم المنتخبات المصرية استعدادًا لأولمبياد باريس 2024

أكد المهندس ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن الرياضة المصرية تعيش أزهى عصورها، بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووزارة الشباب والرياضة.

وأشاد إدريس بمستوى اللاعبين وأدائهم المميز والروح الرياضية العالية خلال العام الماضي والفترة الماضية، وطالبهم ببذل قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق نتائج جيدة في أولمبياد باريس 2024.

وشدد إدريس على أن هناك توافق كامل في الرؤى والقرارات مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكدا أن الرياضة المصرية تعيش أزهى عصورها خلال الفترة الحالية.

وفي سياق متصل، أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية في صالات تدريب المنتخبات المصرية الوطنية في المركز الأولمبي بالمعادي.

وحضر وزير الشباب والرياضة خلال الجولة تدريبات جميع المنتخبات الوطنية، برفقة المهندس ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة ورؤساء اتحادات كرة القدم والجمباز والسلة والقوس والسهم والرماية والخماسي الحديث والطائرة والسلاح والتايكوندو والريشة الطائرة والتجديف وبعض رؤساء الاتحادات الرياضية.

ووجه وزير الشباب والرياضة خلال الجولة التحية للاعبين والجهاز الفني والإداري للمنتخبات الوطنية، مؤكدًا على دعم الوزارة الكامل لجميع المنتخبات المصرية في استعداداتها لأولمبياد باريس 2024.

كما التقى وزير الشباب والرياضة والقائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، باللاعبين الذين تأهلوا إلى الأولمبياد مقدمين التحفيز والمؤازرة لهم من أجل رفع علم مصر عاليًا وتشريفها وتحقيق ميداليات أولمبية.