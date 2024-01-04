محافظ المنيا … فتح التراخيص لـ ١٦ ميكروباص أجرة للمنيا الجديدة والإمتداد

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، فتح الترخيص لعدد 16 سيارة أجرة ميكروباص "14 راكبا" تعمل بالغاز الطبيعي ، وفقا لحكم المادة 28 من قانون المرور ، وذلك للعمل بالخطوط المعتمدة بجهاز مدينة المنيا الجديدة ، ومنطقة الإمتداد .

بالأعداد ، ( خط 2 ابنى بيتك المنطقة الثانية 3 سيارات - خط 3 حى الزهراء 5 سيارات – خط 4 حى النوادى عدد 3 سيارات – خط 5 حى القرنفل والإسكان الإجتماعى 5 سيارات ) ، لدعم منظومة النقل الداخلي بالمدينة ، والتوسع العمراني وخدمة سكان المنيا الجديدة ومنطقة الامتداد.

وتضمن القرار، أن يكون الترخيص لسيارات ميكروباص 14 راكبا ، تعمل بالغاز الطبيعى موديل 2022 وما بعده باللون الأصفر، وألا يكون المتقدم يعمل بالجهاز الإداري للدولة ، أو القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام ، وألا يقل سن المتقدم عند فتح باب التقديم عن 21 عاماً ، وألا يزيد عن 50 عاماً ، وأن تكون الأولوية لقبول طلب الترخيص لمن يثبت إقامته بمدينة المنيا الجديدة ، لفترة لا تقل عن ستة أشهر سابقة ، على تاريخ فتح باب تقديم الطلبات.

وإحضار (برنت تأمينات حكومية- وبرنت تأمين قطاع عام وقطاع الأعمال) ، على أن تقدم الطلبات للمركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، لمدة ١٥ يوما اعتبارا من ١٤ يناير الجارى ، وأن يكون الطلب مستوفيا للشروط والمستندات المطلوبة.

جاء قرار محافظ المنيا ، عقب موافقة المجلس التنفيذى في اجتماعه الأخير ، على طرح ترخيص 16 سيارة ميكروباص ( 14 راكبا ) ، لخدمة أهالى مدينة المنيا الجديدة ، ومنطقة الإمتداد.