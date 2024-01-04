شوارع الإسماعيلية تحفة فنية

استعدادا للمهرجان الدولى

تزينت شوارع الإسماعيلية لاستقبال المهرجان الدولي وخاصة اقدم شوارعها شارع السلطان حسين وشارع الجيش وتم عمل برجولات خشبية جديدة بطول الطريق الزى يبلغ طولة 388 متر وعرض 20 متر وعمل مجالس رخام وخشب بطول الطريق من أجل استراحة الزوار عليها خلال المهرجان وهذة البرجولات الأولى من نوعها فى مدن القناة وسيناء بتراز فرنساوى لائن جميع المبانى المتاخمة فى شارع السلطان حسين وحى الافرنج اغلبها تراز معمارى فرنساوى تابع إلى هيئة قناة السويس

وأكد المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية أن المديرية تعمل ليل نهار من أجل سرعة الانتهاء من الأعمال قبل بداية المهرجان طبقا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ويتم عمل تقرير يومى بمعرفة المشرف على المشروع ناصر خضيرى وفريق العمل بالمديرية ويعرض على الوزير المحافظ تقرير يومي بحجم الأعمال

وفى نفس السياق عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ، اجتماعًا تنسيقيًّا للجنة المنظمة لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة في دورته الـ ٢٥، لعرض ومناقشة الاستعدادات الأخيرة للمهرجان في يوبيله الفضي.

وذلك بحضور الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، عيد عبد السلام مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمركز القومي للسينما، ورؤساء اللجان التنفيذية المنظمة للمهرجان داخل المحافظة؛ لبحث استعدادات محافظة الإسماعيلية لاستقبال الحدث الفني الدولي والتي تشتهر به المحافظة، ويعد أحد أهم المهرجانات التي تستقبلها الإسماعيلية سنويًّا.

وأكد نائب المحافظ أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام القصيرة، والذي يقيمه المركز القومي للسينما سنويًا تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أصبح مَعلمًا أساسيًا على خريطة مصر الثقافية والسياحية أيضًا.

مضيفًا، من المقرر أن يقام حفلي افتتاح وختام المهرجان في دورته الخامسة والعشرين، بقصر ثقافة الإسماعيلية بحي ثالث، خلال الفترة من ٢٨ فبراير ٢٠٢٤، وحتى ٥ مارس ٢٠٢٤.

وأشار "عصام" يشهد المهرجان إقبالًا كبيرًا من جميع دول العالم للمشاركة بفعالياته، حيث يشارك بالمهرجان هذا العام أكثر من ١٠٠ فيلم، من أكثر من ٤٥ دولة حول العالم، والتي تتضمن عروضًا للأفلام ووِرشًا فنية وندوات ثقافية مما ينعش الحركة الثقافية بمصر.

على أن تقام العروض بمسارح قصر ثقافة الإسماعيلية، مكتبة مصر العامة بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية، سينما دنيا بحي أول مدينة الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح تكريمًا لعدد من النقاد والفنانين، ويقام حفل الافتتاح بقصر ثقافة الإسماعيلية، بجانب إقامة عدد ٢ ورشة عمل تلبي احتياجات ذوي القدرات الخاصة، ويشارك في تنظيم فعَّاليات المهرجان عدد كبير من المتطوعين من شباب وفتيات الجامعات، معهد السينما، وأكاديمية السينما.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١.