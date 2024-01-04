"تموين أسيوط" تكثيف الحملات الرقابية والتموينية المفاجئة لمحاربة الغش التجاري وضبط الأسعار

أعلنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط عن تكثيف الحملات الرقابية والتموينية المفاجئة في مراكز ومدن وقري وأحياء محافظة أسيوط بهدف محاربة الغش التجاري وضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين. ستشمل هذه الحملات مختلف الأسواق والمحلات والمنافذ في جميع أنحاء المحافظة. أكد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ممدوح حماد، على أهمية هذه الجهود في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع التجار.

في تصريحات خاصة لـ “الوفد” أكد ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط بأن هذا التكثيف يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، ومكافحة التلاعب بالأسواق والتجار الجشعين الذين يستغلون الظروف لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب حقوق المواطنين.

وأضاف حماد بإن مديرية التموين بأسيوط تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على متابعة السوق وضبط الأسعار، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات تؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل غير مبرر وتضر بمصلحة المواطنين

وأشار حماد بأن الحملات الرقابية تهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات المعروضة في الأسواق. وشدد على أن الحكومة ملتزمة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة أي ممارسات تجارية غير قانونية تؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وقد أثنى على دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدفع بجهود توفير السلع الغذائية الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وكما أشار حماد إلي أهمية التعاون المشترك بين الحكومة والمواطنين من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو جودة السلع، مشيرًا إلى أن الرقابة الصارمة تعد سلاحًا فعالًا في مواجهة التجار المخالفين.

وأضاف حماد إلى استمرار عمليات التفتيش والمتابعة اليومية التابعة لمديرية التموين بمحافظة أسيوط لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للجميع في ضوء الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

كما أكد حماد أن هذه الحملات تستهدف أيضا مكافحة ظاهرة الاحتكار وتعزيز المنافسة العادلة بين التجار، وستقوم بمحاسبة كل من يحاول استغلال الظروف لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب معيشة المواطنين.

أشار حماد إلى أن الوزارة ملتزمة بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، وأنها ستواصل العمل بحزم لضمان استقرار الأسعار وضمان توفر السلع بشكل كافي وبجودة عالية.

وفي نهاية تصريحاته، شدد وكيل وزارة التموين بأسيوط علي ان الحملات الرقابية والتموينية المفاجئة تشمل تفتيشا دقيقا لضمان جودة السلع ومدى التزام التجار بالأسعار المحددة. يأتي هذا التوجيه في إطار الجهود المستمرة من الحكومة المصرية لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة والحد من الاحتكار والاستغلال التجاري. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحقيق التوازن في السوق وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية.