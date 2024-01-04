"تربية نوعية أسيوط" تنظم معرضين فنيين لدعم أطفال التوحد

نظمت كلية التربية النوعية جامعة أسيوط معرضين فنيين بكلية التربية النوعية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، وتحت إشراف وحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية، والدكتور ياسمين الكحكي وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، وحضور وكلاء الكلية لمختلف القطاعات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوى بما تشهده كلية التربية النوعية بمختلف أقسامها من حراك علمى وبحثى من دراسات وبحوث تطبيقية، تقدم رؤية بحثية متطورة، قائمة على الابتكار والإبداع لمواكبة التطور العلمى فى مختلف التخصصات الفنية.

وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى، حرص إدارة الجامعة على تشجيع أبناءها الباحثين لتبني أفكار بحثية تهدف إلى تعزيز جهود الدولة المصرية فى خدمة المجتمع المصرى بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة على أسس علمية تساعد في خدمة المجتمع وتنميته لدعم رؤية مصر 2030.

كما أشاد الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة، بالمواهب الفنية والإبداعية للطلاب وأكد على أهمية دعمهم وتشجيعهم على تطوير مواهبهم الفنية. وأثنى الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس الجامعة، على جهود الكلية في تنظيم هذا المعرض الفني الذي يسلط الضوء على المواهب الطلابية في مجال الفنون التشكيلية والتصويرية.

يأتي تنظيم المعرضان على هامش مناقشة رسالتى ماجستير؛ الأولى للباحثة، شيماء ممدوح، تحت عنوان "تصميمات ملبسية لمعلمات أطفال طيف التوحد"، والرسالة الثانية، للباحثة فاطمة الزهراء محمد، تحت عنوان "الجانب الوظيفى لمكملات الملابس الخشبية فى ضوء علم البايوجيومترى".

وتضمن المعرضان، أعمال فنية تهدف إلى دعم الطلاب والطالبات من أطفال التوحد وتيسير العملية التعليمية المقدمة لهم ، ودعم المشروعات الخشبية الصغيرة وإدخالها فى تصميم الملابس الجاهزة كفكرة جديدة ومبتكرة في هذا المجال .

أكد الدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية جامعة أسيوط على أهمية هذا الحدث الذي يسلط الضوء على مواهب وإبداعات الطلاب في مجال الفنون. وقدم الطلاب أعمالًا فنية متنوعة تشمل الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي، مما يعكس تنوع وإبداع الطلاب في مجال الفنون التشكيلية والإبداعية. كما شكر الدكتور رفعت جميع الطلاب المشاركين على جهودهم الرائعة وأثنى على الجودة العالية للأعمال المقدمة.

وأشار الدكتور وجدي رفعت المعرض كان فرصة طيبة للطلاب للتعبير عن مواهبهم وإبراز إبداعاتهم أمام زملائهم وأعضاء هيئة التدريس والزوار، كما ساهم في تعزيز الروح الفنية والإبداعية بين الطلاب وتعزيز قيم الفن والجمال في الحياة اليومية.

كما قدم الدكتور وجدى رفعت شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الرائع، مشيراً إلى أهمية دعم المبدعين والفنانين الشبان في العرض والتعبير عن مواهبهم.

جانب من معرض كلية تربية نوعية بأسيوط