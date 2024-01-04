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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

المركزي المصري: ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولي إلى 35.220 مليار دولار

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولي ليصل إلى 35،219.5 مليون دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023.

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"المركزى المصري" يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

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حصاد 2023.. قرارات البنك المركزي بشأن رفع وتثبيت سعر الفائدة

 

ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي

وكان البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 34.879 مليار دولار بنهاية يوليو 2023 مقابل 34.807 مليار في يونيو.

ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي 

كما أعلن البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد وصل إلى 34.660 مليار دولار بنهاية مايو، وذلك مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قام في اجتماع لجنة السياسات النقدية بشهر ديسمبر 2022 بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند معدلات 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.

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