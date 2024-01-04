المركزي المصري: ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولي إلى 35.220 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولي ليصل إلى 35،219.5 مليون دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023.

ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي

وكان البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 34.879 مليار دولار بنهاية يوليو 2023 مقابل 34.807 مليار في يونيو.

ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي

كما أعلن البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد وصل إلى 34.660 مليار دولار بنهاية مايو، وذلك مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قام في اجتماع لجنة السياسات النقدية بشهر ديسمبر 2022 بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند معدلات 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.